Хельме: правительство проще свергнуть с помощью привязанных к вопросу доверия законов

«Наши депутаты обязательно будут среди депутатов, которые проголосуют в Рийгикогу за вотум недоверия Кае Каллас, потому что давно ясно, что и она, и ее правительство не годятся для правительства. Мы серьезно работаем над тем, чтобы свергнуть правительство Каллас», - сказал Хельме.

По словам Хельме, сейчас между оппозиционными партиями ведется обсуждение того, как целесообразнее достичь этой цели. «Мы проделали серьезную работу с помощью обструкции, чтобы вызвать голосования о доверии по законопроектам, без которых невозможно принять бюджет, но которые создают существенные разногласия внутри коалиции. Мы считаем, что шанс свергнуть правительство будет выше, когда в большой зал поступит более десяти привязанных к вопросу доверия законопроектов, которые правящей коалиции необходимо продавить, чтобы принять госбюджет», - сказал Хельме.

«Если выступить с обычным вотумом недоверия до голосования по этим законопроектам, есть риск, что мы мобилизуем реформистов, Каю Каллас и ее сторонников сплотиться, то есть только укрепим ее позицию. Это также сможет сплотить коалицию и упростить для нее работу над привязанными к доверию законопроектами. Поэтому выбор времени для вотума недоверия премьер-министру крайне важен», - подчеркнул Хельме.

По словам Хельме, привязанные к вопросу доверия законопроекты в том числе означают вотум доверия правительству и главе правительства.