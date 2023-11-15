Хельме: правительство проще свергнуть с помощью привязанных к вопросу доверия законов

Парламентская фракция Консервативной народной партии (EKRE) обещает проголосовать за вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас, но, по словам председателя партии Мартина Хельме, выступать с вотумом недоверия есть смысл тогда, когда в большой зал Рийгикогу поступит более десяти привязанных к доверию правительству законопроектов.
«Наши депутаты обязательно будут среди депутатов, которые проголосуют в Рийгикогу за вотум недоверия Кае Каллас, потому что давно ясно, что и она, и ее правительство не годятся для правительства. Мы серьезно работаем над тем, чтобы свергнуть правительство Каллас», - сказал Хельме.
По словам Хельме, сейчас между оппозиционными партиями ведется обсуждение того, как целесообразнее достичь этой цели. «Мы проделали серьезную работу с помощью обструкции, чтобы вызвать голосования о доверии по законопроектам, без которых невозможно принять бюджет, но которые создают существенные разногласия внутри коалиции. Мы считаем, что шанс свергнуть правительство будет выше, когда в большой зал поступит более десяти привязанных к вопросу доверия законопроектов, которые правящей коалиции необходимо продавить, чтобы принять госбюджет», - сказал Хельме.
«Если выступить с обычным вотумом недоверия до голосования по этим законопроектам, есть риск, что мы мобилизуем реформистов, Каю Каллас и ее сторонников сплотиться, то есть только укрепим ее позицию. Это также сможет сплотить коалицию и упростить для нее работу над привязанными к доверию законопроектами. Поэтому выбор времени для вотума недоверия премьер-министру крайне важен», - подчеркнул Хельме.
По словам Хельме, привязанные к вопросу доверия законопроекты в том числе означают вотум доверия правительству и главе правительства.
«Привязанные к вопросу доверия законопроекты могут свергнуть правительства даже с помощью простого большинства голосов, если коалиция не наберет достаточно голосов. В то же время, для стандартного вотума недоверия премьер-министру требуется 51 голос "за", а у оппозиции такого количества голосов нет. Я бы сказал, что в случае привязанных к доверию законопроектов поле битвы гораздо выгоднее для оппозиции. С учетом всего этого мы и совещаемся сейчас с остальными оппозиционными партиями, как двигаться дальше так, чтобы давление на правящую коалицию было максимальным», - отметил Хельме.