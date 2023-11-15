Произошедший на прошлой неделе инцидент с паромом «Амалия» и спасательные работы снова привлекли внимание к вертолетам Департамента полиции и пограничной охраны (PPA). А в коридорах власти тема вертолетов в последние месяцы вызывает изрядную головную боль.
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Воздушный транспорт PPA и правовой хаос: проблема полетов спасательных вертолетов требует срочного решения
Правовая основа для надзора за тремя вертолетами PPA опиралась на глиняные ноги, как показал проведенный в этом году аудит Европейского агентства по безопасности полетов. В то же время государство нарушило принципы свободного рынка, предоставив PPA заниматься летной спасательной службой. Эти претензии вынудили Министерство климата, отвечающее за авиацию, быстро изменить закон.