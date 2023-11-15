Воздушный транспорт PPA и правовой хаос: проблема полетов спасательных вертолетов требует срочного решения

Правовая основа для надзора за тремя вертолетами PPA опиралась на глиняные ноги, как показал проведенный в этом году аудит Европейского агентства по безопасности полетов. В то же время государство нарушило принципы свободного рынка, предоставив PPA заниматься летной спасательной службой. Эти претензии вынудили Министерство климата, отвечающее за авиацию, быстро изменить закон.

На прошлой неделе был быстро доработан, согласован, и в понедельник отправлен уже в правительство законопроект, цель которого, по крайней мере, согласно объяснительной записке, звучит драматично: «Решить проблемы, выявленные в ходе проведенного EASA (Европейским агентством по авиационной безопасности) аудита, решение которых требуется безотлагательно, так как с 1 января 2024 года закончится срок действия сертификатов летной годности государственного воздухоплавательного транспорта PPA, а это означает, что летные средства утратят право подниматься в воздух».