Возможности дополнительного обучения и переобучения взрослых в Ида-Вирумаа расширяются

Министр образования и науки Кристина Каллас подписала проект условий предоставления пособий, которые будут использованы для развития существующих и запуска новых учебных программ в области профессионального и высшего образования, а также для увеличения объема непрерывного образования, предлагаемого в Ида-Вирумаа.
По словам министра Кристины Каллас, возможности обучения взрослых в Ида-Вирумаа будут расширены, в частности, в связи с изменением потребностей предприятий региона в рабочей силе.
«Этими мероприятиями мы вносим вклад в реализацию согласованных на государственном уровне изменений в Ида-Вирумаа, а именно в повышение уровня знаний и навыков людей трудоспособного возраста, чтобы они шли в ногу со временем. Это вклад сектора образования и научных исследований в повышение конкурентоспособности Ида-Вируского уезда за пределами возможностей сланцевого сектора».
В рамках этой меры поддержки будет профинансирована разработка учебных программ в области профессионального и высшего образования и организация обучения в Ида-Вирумаа. Жители Ида-Вирумаа также получат возможность повысить свою квалификацию путем дополнительного обучения.
Уже утверждены 11 учебных программ высшего и шесть программ профессионального образования, Таллиннский технический университет и Тартуский университет приступили к их разработке. В Таллиннском техническом университете студенты приступили к обучению по двум учебным программам - «Зеленые энергетические технологии» (магистратура) и «Устойчивые химические технологии» (магистратура). В области профессионального образования основным партнером по реализации мероприятий является Центр профессионального образования Ида-Вирумаа.
Как пояснили в Министерстве образования, обучение ориентировано на трудоспособное население Ида-Вирумаа, желающее обновить и развить имеющиеся навыки, вернуться на рынок труда или сменить профессию, с акцентом на поддержку приобретения новых навыков теми, кто увольняется из сланцевого сектора.
Также планируется провести информационно-разъяснительную работу с различными участниками процесса обучения взрослых в уезде с целью ознакомления взрослых с возможностями обучения и формирования у них установок, способствующих обучению.
Эти мероприятия будут проводиться в рамках уже утвержденной научно-исследовательской программы «Повышение потенциала исследований и разработок для удовлетворения потребностей общества и экономики».
Мероприятия продлятся до 31 августа 2029 года и будут финансироваться из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза с общим объемом пособий в 31 млн евро.
Целью справедливого перехода является поддержка экономики, рынка труда, населения и окружающей среды в регионах, сталкивающихся со значительными социально-экономическими проблемами при достижении энергетических и климатических целей ЕС на 2030 год и климатической нейтральности на 2050 год.
Министерство образования 15 ноября направило проект «Увеличение объема непрерывного образования в Ида-Вирумаа и разработка и запуск новых учебных программ высшего и профессионального образования» через информационную систему Eelnõud партнерам для получения замечаний и ожидает обратной связи в течение 10 рабочих дней.