Возможности дополнительного обучения и переобучения взрослых в Ида-Вирумаа расширяются

По словам министра Кристины Каллас, возможности обучения взрослых в Ида-Вирумаа будут расширены, в частности, в связи с изменением потребностей предприятий региона в рабочей силе.

«Этими мероприятиями мы вносим вклад в реализацию согласованных на государственном уровне изменений в Ида-Вирумаа, а именно в повышение уровня знаний и навыков людей трудоспособного возраста, чтобы они шли в ногу со временем. Это вклад сектора образования и научных исследований в повышение конкурентоспособности Ида-Вируского уезда за пределами возможностей сланцевого сектора».

В рамках этой меры поддержки будет профинансирована разработка учебных программ в области профессионального и высшего образования и организация обучения в Ида-Вирумаа. Жители Ида-Вирумаа также получат возможность повысить свою квалификацию путем дополнительного обучения.

Уже утверждены 11 учебных программ высшего и шесть программ профессионального образования, Таллиннский технический университет и Тартуский университет приступили к их разработке. В Таллиннском техническом университете студенты приступили к обучению по двум учебным программам - «Зеленые энергетические технологии» (магистратура) и «Устойчивые химические технологии» (магистратура). В области профессионального образования основным партнером по реализации мероприятий является Центр профессионального образования Ида-Вирумаа.

Как пояснили в Министерстве образования, обучение ориентировано на трудоспособное население Ида-Вирумаа, желающее обновить и развить имеющиеся навыки, вернуться на рынок труда или сменить профессию, с акцентом на поддержку приобретения новых навыков теми, кто увольняется из сланцевого сектора.