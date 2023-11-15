Президент Алар Карис провозгласил два важных закона в сфере экономики

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. Закон о внесении изменений в Закон о налоге с оборота и Закон об организации налогообложения призваны усилить борьбу с мошенничеством в сфере трансграничной электронной коммерции, поможет упорядочить рынок электронного бизнеса и будет способствовать увеличению поступлений налога с оборота.