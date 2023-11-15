Президент Алар Карис провозгласил два важных закона в сфере экономики

Президент Алар Карис в среду провозгласил законы, касающиеся выявления трансграничного мошенничества с налогом с оборота и гарантирования среднего заработка беременным работницам во время болезни.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. Закон о внесении изменений в Закон о налоге с оборота и Закон об организации налогообложения призваны усилить борьбу с мошенничеством в сфере трансграничной электронной коммерции, поможет упорядочить рынок электронного бизнеса и будет способствовать увеличению поступлений налога с оборота.
Закон, вносящий изменения в статью 3 Закона о социальном налоге и статью 34 Закона о подоходном налоге, предоставит работодателям возможность выплачивать добровольное пособие по болезни заболевшей беременной сотруднице, не облагая его социальным налогом. Аналогичные меры будут применяться и к беременным женщинам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью.