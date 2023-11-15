Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 ноября: отправят ли Каю Каллас в отставку, трагический пожар в Ида-Вирумаа, почему резко возрос уровень бедности, коронавирус не отступил, участвуем в историческом образовательном эксперименте
Сегодня в выпуске:
- Парламентская оппозиция планирует объявить вотум недоверия Кае Каллас на фоне критическое падения рейтингов правящих партий. Удастся ли на сей раз этот замысел, кто готов проголосовать за отставку премьер-министра и как к этому относятся жители страны?
- Трагический пожар в Ида-Вирумаа: огонь унес жизнь пожилого жителя деревни Ийзаку. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента
- В Эстонии в два с половиной раза увеличилось число людей, живущих в абсолютной бедности. В чем причина столь резкого роста и какие группы населения наиболее подвержены опасности оказаться за чертой нищеты, разбиралась наш корреспондент
- Чего ожидать от сезона респираторно-вирусных заболеваний? Что происходит сейчас с коронавирусом и каковы итоги недавней пандемии COVID-19, а также как защитить себя от болезней, выясняла корреспондент «Новостей в семь»
- Историческое событие в сфере сдачи экзаменов на категория по языку. Наша корреспондент вошла в число добровольцев, испытавших на себе дигитальную версию проверки знаний. О достоинствах и недостатках - в нашем репортаже
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 ноября.