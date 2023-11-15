«Новости в 7» за 15 ноября: отправят ли Каю Каллас в отставку, трагический пожар в Ида-Вирумаа, почему резко возрос уровень бедности, коронавирус не отступил, участвуем в историческом образовательном эксперименте

Сегодня в выпуске:

- Парламентская оппозиция планирует объявить вотум недоверия Кае Каллас на фоне критическое падения рейтингов правящих партий. Удастся ли на сей раз этот замысел, кто готов проголосовать за отставку премьер-министра и как к этому относятся жители страны?

- Трагический пожар в Ида-Вирумаа: огонь унес жизнь пожилого жителя деревни Ийзаку. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента

- В Эстонии в два с половиной раза увеличилось число людей, живущих в абсолютной бедности. В чем причина столь резкого роста и какие группы населения наиболее подвержены опасности оказаться за чертой нищеты, разбиралась наш корреспондент

- Чего ожидать от сезона респираторно-вирусных заболеваний? Что происходит сейчас с коронавирусом и каковы итоги недавней пандемии COVID-19, а также как защитить себя от болезней, выясняла корреспондент «Новостей в семь»

- Историческое событие в сфере сдачи экзаменов на категория по языку. Наша корреспондент вошла в число добровольцев, испытавших на себе дигитальную версию проверки знаний. О достоинствах и недостатках - в нашем репортаже