Кийк: мы по-прежнему считаем, что Кая Каллас должна уйти в отставку

«Правительство Каи Каллас проводит недальновидную политику, наносящую вред экономике. Повышение налогов и урезание семейных пособий усиливает социальное неравенство, демографический и экономический кризисы, а ложь правительства обществу усугубляет кризис доверия власти. Деятельность Партии реформ подрывает доверие к государству, так как принимаются решения, на которые не просили мандат у избирателя, и которые до выборов не обсуждались в обществе, правительство поступает противоположно тому, что обещало», - сказал Кийк.

По словам Кийка, коалиция вскоре увяжет голосование по бюджету и связанные с ним законопроекты с вотумом доверия правительству, что даст оппозиции возможность для выражения вотума недоверия правящей коалиции. «С большей долей вероятности, в течение ближайших недель парламент сможет минимум десять раз выразить премьер-министру и правительству недоверие. Мы сможем обозначить свою позицию по поводу лживой и ошибочной политики правительства, повышения налогов и государственного бюджета 2024 года, направленного на усиление социального неравенства», - отметил Кийк, добавив, что центристы продолжат переговоры с другими фракциями также и об отдельном заявлении об инициировании вотума недоверия.