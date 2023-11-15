ФОТО ⟩ ДТП в час пик: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковой автомобиль

На фотографиях, которые прислали Postimees, видно, что автобус, следовавший по Пярнускому шоссе в сторону Нымме, врезался в автомобиль Audi.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, о происшествии в полицию не сообщалось. Судя по всему, водители договорились, и с инцидентом продолжит разбираться страховая компания.