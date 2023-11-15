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ФОТО ⟩ ДТП в час пик: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковой автомобиль

Postimees
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ДТП на перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе.
ДТП на перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе. Фото: Lugeja foto

Интенсивное движение в час пик и нынешняя погода - опасные факторы дорожного движения. Возможно, именно поэтому сегодня вечером в центре Таллинна столкнулись автобус и легковой автомобиль.

На фотографиях, которые прислали Postimees, видно, что автобус, следовавший по Пярнускому шоссе в сторону Нымме, врезался в автомобиль Audi.

ДТП на перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе.
ДТП на перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе. Фото: Lugeja foto

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, о происшествии в полицию не сообщалось. Судя по всему, водители договорились, и с инцидентом продолжит разбираться страховая компания.

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