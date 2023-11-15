СТАТИСТИКА ⟩ В сентябре спад промышленного производства в Эстонии был одним из крупнейших в ЕС

В 27 странах ЕС промпроизводство в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 0,9% после повышения на 0,6% месяцем ранее. В годовом выражении показатель упал на 6,1%.

Производство товаров длительного пользования в сентябре снизилось по сравнению с августом в еврозоне на 2,1%, в ЕС - на 2,4%. Выпуск энергии сократился на 1,3% в еврозоне и на 1% в ЕС. Производство промежуточных товаров уменьшилось на 0,3% в еврозоне и на 0,2% в ЕС. Тем временем производство капитальных товаров выросло на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС.