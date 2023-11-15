СТАТИСТИКА ⟩ В сентябре спад промышленного производства в Эстонии был одним из крупнейших в ЕС

Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре 2023 года снизился на 1,1 процента по сравнению с июлем, когда показатель показал рост на 0,6 процента, свидетельствуют данные Eurostat. Относительно сентября 2022 года промпроизводство упало на 6,6 процента. В Эстонии за год спад составил 12,5 процента.
В 27 странах ЕС промпроизводство в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 0,9% после повышения на 0,6% месяцем ранее. В годовом выражении показатель упал на 6,1%.
Производство товаров длительного пользования в сентябре снизилось по сравнению с августом в еврозоне на 2,1%, в ЕС - на 2,4%. Выпуск энергии сократился на 1,3% в еврозоне и на 1% в ЕС. Производство промежуточных товаров уменьшилось на 0,3% в еврозоне и на 0,2% в ЕС. Тем временем производство капитальных товаров выросло на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС.
Наибольшее снижение промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксировано в Бельгии (-3,2%), Португалии (-3,0%), Эстонии и Ирландии (-2,9%). Наибольший рост наблюдался в Хорватии (4,3%), Словении (4,1%) и Венгрии (1,3%).
В годовом выражении наибольшее падение было отмечено в Ирландии (-27,2%), Бельгии (-14%) и Эстонии (-12,5%). Рост наблюдался в Дании (2,8%), Греции (2,1%), Хорватии (1,6%) и на Мальте (0,4%).