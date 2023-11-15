ФОТО ⟩ Авария с участием трех автомобилей нарушила движение на важном перекрестке Таллинна

В Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ затруднено движение транспорта из-за столкновения трех автомобилей.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, столкнулись автомобили Volvo, Toyota и Ford.
По предварительным данным, двигавшиеся в сторону центра города по бульвару Сыпрузе Volvo и Ford подъехали к перекрестку. В это время в их сторону свернула Toyota, которая совершала левый поворот с противоположной стороны.
Сейчас движение в районе ДТП затруднено и регулируется полицией.
Также на месте находится машина скорой помощи.