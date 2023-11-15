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ФОТО ⟩ Авария с участием трех автомобилей нарушила движение на важном перекрестке Таллинна

Postimees
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В Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ затруднено движение транспорта из-за столкновения трех автомобилей.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, столкнулись автомобили Volvo, Toyota и Ford.

По предварительным данным, двигавшиеся в сторону центра города по бульвару Сыпрузе Volvo и Ford подъехали к перекрестку. В это время в их сторону свернула Toyota, которая совершала левый поворот с противоположной стороны. 

Сейчас движение в районе ДТП затруднено и регулируется полицией.

Также на месте находится машина скорой помощи.

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