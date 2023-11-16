Совбез ООН призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа

Совет Безопасности ООН в среду, 15 ноября, принял резолюцию, которая призывает к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа, а также к созданию гуманитарных коридоров по всему эксклаву для помощи мирному населению. Резолюция содержит также призыв немедленно освободить всех заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС.

Документ был внесен на голосование Мальтой. В его поддержку проголосовали 12 из 15 членов Совбеза. Остальные три - США, Великобритания и Россия - воздержались. Источники в ООН сообщили журналистам, что резолюцию не выносили на голосование до тех пор, пока ее авторы не стали «относительно уверены в успехе».

Израиль уже заявил, что отклоняет эту резолюцию. В соответствующем пресс-релизе израильского МИДа говорится, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал резолюцию «оторванной от реальности», и подчеркнул, что Совбез «продолжает игнорировать и отказывается осуждать или даже упоминать резню, устроенную ХАМАС 7 октября».

Совбез ООН четырежды не смог принять резолюцию по Газе