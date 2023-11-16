Поздно вечером в среду, 15 ноября, в центре Тарту произошло серьезное ДТП, в котором водитель на большой скорости потерял контроль над автомобилем на перекрестке и влетел в витрину магазина ТЦ Tasku. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото ⟩ В Тарту произошло тяжелое ДТП: автомобиль взмыл в воздух и врезался в торговый центр
По словам очевидца происшествия, автомобиль на большой скорости двигался в сторону моста Раху, по какой-то причине не справился с управлением, взмыл в воздух и врезался в витрину торгового центра.
По словам представителя полиции, 40-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Transporter, получил травмы и был доставлен в больницу.