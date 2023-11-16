Прогноз Еврокомиссии: экономика Эстонии резко упадет, но быстро восстановится

В 2024 году роста стоит ждать благодаря замедлению инфляции и увеличению заработной платы, что повысит доходы и потребление домохозяйств, считают в Еврокомиссии.

SEB и Swedbank прогнозируют, что экономический спад Эстонии в этом году составит 2,5%, т.е. прогнозы банков почти совпадают с видением Еврокомиссии. В то же время в 2024 году банки ожидают значительно более медленного экономического роста – 0,4 и 0,7 процента соответственно.