Прогноз Еврокомиссии: экономика Эстонии резко упадет, но быстро восстановится

По оценке Еврокомиссии, ВВП Эстонии в этом году упадет на 2,6%, однако в следующем году вернется к росту в 1,9%, пишут «Деловые ведомости».
В 2024 году роста стоит ждать благодаря замедлению инфляции и увеличению заработной платы, что повысит доходы и потребление домохозяйств, считают в Еврокомиссии.
SEB и Swedbank прогнозируют, что экономический спад Эстонии в этом году составит 2,5%, т.е. прогнозы банков почти совпадают с видением Еврокомиссии. В то же время в 2024 году банки ожидают значительно более медленного экономического роста – 0,4 и 0,7 процента соответственно.
По оценке Еврокомиссии, в Эстонии также должны постепенно увеличиваться инвестиции и экспорт, и в 2025 году рост ВВП достигнет 2,7%.