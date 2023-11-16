Мы снова увидим Роналду? УЕФА планирует пригласить в Лигу чемпионов саудовский клуб

В последнее время саудиты активно подписывают самых звездных футболистов и сейчас, например, за «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Атакующий полузащитник, нападающий национальной сборной Бразилии Неймар вошел в состав саудовского клуба «Аль-Хиляль».