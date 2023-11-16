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Мы снова увидим Роналду? УЕФА планирует пригласить в Лигу чемпионов саудовский клуб

rus.postimees.ee
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: -

Журналист Али Аль-Харби в социальных сетях написал, что УЕФА взвешивает возможность пригласить саудовский клуб «Аль-Наср» в Лигу чемпионов.

В последнее время саудиты активно подписывают самых звездных футболистов и сейчас, например, за «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Атакующий полузащитник, нападающий национальной сборной Бразилии Неймар вошел в состав саудовского клуба «Аль-Хиляль».

При этом «Аль-Наср» сейчас считается одним из самых популярных коллективов в мире.

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