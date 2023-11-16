Чехия заморозила все российские государственные активы

Все активы "Госзагрансобственности" в Чехии замораживаются, а любая коммерческая деятельность этого предприятия в стране, в том числе сдача в аренду объектов недвижимости, становится незаконной, объяснил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

По его словам, в основном принадлежащие РФ объекты недвижимости в Чехии находятся в Праге и Карловых Варах. Липавский уточнил, что люди и компании, арендующие эту недвижимость, могут продолжить ею пользоваться, однако арендная плата будет поступать на недоступный российским властям счет. "На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - подчеркнул глава чешского МИДа в соцсети X (бывший Twitter).

Липавский добавил, что решение правительства Чехии о заморозке российской госсобственности в стране не касается объектов недвижимости посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. Речь идет, в частности, о здании самого посольства и резиденции посла.

Киев приветствовал решение Праги

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я аплодирую этому принципиальному шагу и благодарю моего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать примеру (Чехии. - Ред.). Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и разрушения", - написал в соцсети X

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.