В «Юнайтед» вот-вот начнется крупная чистка? Менеджер погрязшего в проблемах топ-клуба покидает свой пост

The Athletic пишет, что Арнольд собирается уйти в отставку, поскольку сэр Джим Рэтклифф, приобретающий 25 процентов акций клуба, хочет внести серьезные изменения в руководство клуба.

Арнольд находится на своей нынешней должности с февраля 2022 года, но он не смог полностью решить проблемы «Юнайтед», и начало сезона английского топового клуба было тяжелым.

На самом деле, сделка Рэтклиффа на сумму почти в 1,5 миллиарда евро еще не заключена, но предполагается, что это лишь вопрос времени.

Арнольда временно заменит Патрик Стюарт, который в настоящее время отвечает за юридические вопросы клуба. На постоянную основу взвешивается кандидатура Жана-Клода Блана, ранее работавшего на руководящих должностях в туринском «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен»,