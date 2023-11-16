Вчера в эфире передачи «Эпицентр» на канале ЭТВ+ обсуждали статус обладателей серых паспортов и российского гражданства. Тема передачи была сформулирована так: являются ли серопаспортники оружием в гибридной войне? В дискуссии принимали участие депутат Европарламента Яна Тоом, председатель совета Эстонского института прав человека Март Раннут, журналист Роман Викулов, бывший мэр Нарвы, политик Катри Райк и юрист Евгений Криштафович.
Яна Тоом о российской политике гражданства: «Если это гибридная война, то это гибрид чего с чем? У нас на улице Пикк посольство работает!»
Зрителям был задан вопрос: «Серые паспорта в Эстонии усложняют жизнь и карьеру или не влияют на качество жизни?» По результатам опроса выяснилось, что 67 % зрителей выбрали ответ «усложняют» и 33% считают, что серый паспорт не влияет на качество жизни. Сама дискуссия в студии была горячей, но в итоге был сделан вывод, что реальных причин в массовом порядке брать гражданство РФ у жителей Эстонии сейчас нет.
Депутат Европарламента Яна Тоом в ходе дискуссии отметила, что ее очень расстроила сама формулировка темы об оружии в гибридной войне. «Если это гибридная война, то это гибрид чего с чем? У нас горячей войны с Российской Федерацией нет... У нас посольство на улице Пикк работает!», - объяснила Тоом свое отношение к поставленному вопросу. По мнению евродепутата, если мы говорим о жителях Эстонии, которые живут здесь десятилетиями, как о гибридной угрозе, то мы тем самым ведем эту войну с собственным населением.
По мнению Марта Раннута паспорт - признак лояльности или нелояльности жителя Эстонии нашему государству. «Существует два вида лояльности, - говорит Раннут. - Формальная лояльность - это, по сути, цвет паспорта. Есть неформальная лояльность, то есть что человек на самом деле чувствует. Измерить эту неформальную лояльность очень трудно».
В то же время есть и чисто практические причины, по которым многие жители Нарвы, например, не хотят получать гражданство Эстонии. Бывший мэр Нарвы Катри Райк рассказала, что при нынешних высоких ценах на продукты для многих нарвитян поездки в магазины в Ивангород - вынужденная необходимость. Серопаспортнику при этом не нужна виза.
После принятия Федерального закона «Об упрощенном порядке предоставления Российского гражданства» было объявлено о создании специальной лаборатории, которая будет вести работу с жителями соседних стран, включая Эстонию. В СМИ ее назвали «лабораторией по изучению этносов в приграничных регионах». Вот что это - вербовщики у нас под боком или у нас паранойя? - задал вопрос ведущий передачи Андрей Титов.
Юрист, член совета Центра по правам человека Евгений Криштафович считает, что статистика по вопросу гражданства достаточно красноречива. Если от эстонского гражданства или от статуса апатрида (лица без гражданства - прим. ред.) в пользу российского паспорта отказываются пара десятков человек в год, то тех, кто отказывается от российского гражданства в пользу эстонского в десятки раз больше.
«Сегодня от российского паспорта пытаются отказаться все, у кого есть хоть малейшая возможность, - сказал Криштафович. - Имея российский паспорт, ты сталкиваешься со всеми санкциями, которые введены в отношении граждан России и Беларуси. Тебя банально на самолет не пустят и не докажешь ничего, поэтому мотивация людей получить эстонское гражданство очень понятна».
Яна Тоом напомнила, что Эстония в свое время тоже в упрощенном порядке раздавала паспорта жителям Печор и сегодня там очень много граждан Эстонии, о которых Россия даже не знает. «Хотел бы поправить: с 2014 года они знают и наказывают в уголовном порядке те, кто об этом не сообщает, - парировал Евгений Криштафович.
Председатель совета Эстонского института прав человека Март Раннут сказал, что сегодня обладателей серых паспортов в Эстонии немногим меньше 70 тысяч и большинство из них - это пожилые люди, пенсионеры, которые вряд ли могут кардинально повлиять на ситуацию в стране. Он также отметил, что серопаспортники составляют большинство в тюрьмах.
На это Евгений Криштафович посоветовал людям, отбывающим сейчас наказание, использовать это время с пользой. Закон о тюремном заключении позволяет бесплатно изучать эстонский язык. «Если вдруг тюрьма вас этого права лишает - требуйте! И становитесь гражданами Эстонии».
На это последовала реплика Яны Тоом, которая обратила внимание, что когда какая-то группа населения составляет в тюрьмах большинство, то это косвенный признак дискриминации этой группы.