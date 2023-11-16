Яна Тоом о российской политике гражданства: «Если это гибридная война, то это гибрид чего с чем? У нас на улице Пикк посольство работает!»

Зрителям был задан вопрос: «Серые паспорта в Эстонии усложняют жизнь и карьеру или не влияют на качество жизни?» По результатам опроса выяснилось, что 67 % зрителей выбрали ответ «усложняют» и 33% считают, что серый паспорт не влияет на качество жизни. Сама дискуссия в студии была горячей, но в итоге был сделан вывод, что реальных причин в массовом порядке брать гражданство РФ у жителей Эстонии сейчас нет.

Депутат Европарламента Яна Тоом в ходе дискуссии отметила, что ее очень расстроила сама формулировка темы об оружии в гибридной войне. «Если это гибридная война, то это гибрид чего с чем? У нас горячей войны с Российской Федерацией нет... У нас посольство на улице Пикк работает!», - объяснила Тоом свое отношение к поставленному вопросу. По мнению евродепутата, если мы говорим о жителях Эстонии, которые живут здесь десятилетиями, как о гибридной угрозе, то мы тем самым ведем эту войну с собственным населением.

По мнению Марта Раннута паспорт - признак лояльности или нелояльности жителя Эстонии нашему государству. «Существует два вида лояльности, - говорит Раннут. - Формальная лояльность - это, по сути, цвет паспорта. Есть неформальная лояльность, то есть что человек на самом деле чувствует. Измерить эту неформальную лояльность очень трудно».