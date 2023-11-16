Эксперты в области обороны не уверены в возможностях Эстонии противостоять атакам беспилотников

В течение последних четырех лет Луха руководит находящей в волости Харьюмаа Раэ компанией KrattWorks, где работает 18 сотрудников. KrattWorks является одной из двух компаний по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - дронов - в Эстонии. В прошлом продукция KrattWorks в основном использовалась для тушения лесных пожаров, но война, развязанная Россией в феврале прошлого года, создала потребность в дронах и на поле боя в Украине. По этой причине компания KrattWorks отправила в Украину несколько десятков дронов для использования в разведывательных целях. Луха не уточняет, сколько именно беспилотников было отправлено, но добавляет, что он ищет способы увеличить количество беспилотников, которые будут направлены украинцам.