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Эксперты в области обороны не уверены в возможностях Эстонии противостоять атакам беспилотников

Прийт Пуллеритс
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Эстонская компания Threod Systems отправила в Украину более полусотни наблюдательных дронов, которые могут находиться в воздухе до трех часов и летать на расстоянии до 50 километров. На фото Арно Вайк, глава компании Threod Systems, производящей разведывательные дроны.
Эстонская компания Threod Systems отправила в Украину более полусотни наблюдательных дронов, которые могут находиться в воздухе до трех часов и летать на расстоянии до 50 километров. На фото Арно Вайк, глава компании Threod Systems, производящей разведывательные дроны. Фото: Madis Veltman

В середине прошлого месяца Маттиас Луха отправился из Эстонии на один из полигонов под Киевом - точное место не подлежит публикации, - куда со всего мира съезжаются желающие продемонстрировать новые средства, которые Украина может использовать для отражения российской агрессии.

В течение последних четырех лет Луха руководит находящей в волости Харьюмаа Раэ компанией KrattWorks, где работает 18 сотрудников. KrattWorks является одной из двух компаний по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - дронов - в Эстонии. В прошлом продукция KrattWorks в основном использовалась для тушения лесных пожаров, но война, развязанная Россией в феврале прошлого года, создала потребность в дронах и на поле боя в Украине. По этой причине компания KrattWorks отправила в Украину несколько десятков дронов для использования в разведывательных целях. Луха не уточняет, сколько именно беспилотников было отправлено, но добавляет, что он ищет способы увеличить количество беспилотников, которые будут направлены украинцам.

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