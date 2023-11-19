ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Граждане Беларуси тоже являются жертвами имперской политики Путина, санкции против них несправедливы

Снимает ли это ответственность с них за соучастие их страны в преступной войне против Украины, вопрос все еще дискуссионный, и именно открытость этого вопроса не позволяет снять санкции с граждан Беларуси. Однако, по словам главы МИДа Эстонии Маргуса Цахкна, диалог по этому вопросу возможен. Тихановская просит различать режим и народ, и, в отличие от мейнстримной российской оппозиции, у нее есть аргументы, чтобы требовать этого. Россияне столь массово не выходили на митинги против своей власти, не говоря уже о том, чтобы массово протестовать против вторжения России в Украину.

Даже внутри той же российской оппозиции есть отдельные представители, которые вторят многим нарративам кремлевской пропаганды и выступают против войны исключительно исходя из вызванного у них личного дискомфорта по ее причине, а вовсе не из морально-этических соображений. Вопрос принадлежности Крыма до сих пор для многих российских оппозиционеров остается дискуссионным, в то время как Тихановская на этот вопрос отвечает однозначно: Крым - это Украина. Конференция началась с демонстрации видеоматериалов о войне в Украине, после чего белорусы заявили о своей солидарности с украинцами.