По итогам конференции, посвященной будущему Беларуси без Лукашенко, которая прошла в таллиннском «Котле Культуры» 10 ноября, можно сделать вывод, что кабинет Светланы Тихановской делает правильные шаги к обустройству будущего белорусского национального государства, считает побывавший на конференции блогер и активист Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Граждане Беларуси тоже являются жертвами имперской политики Путина, санкции против них несправедливы
На фоне войны в Украине мы немного стали забывать, что уже три года идет другая борьба между демократией и диктатурой. В 2020 году Александр Лукашенко назначил сам себя на пост президента Республики Беларусь, в действительности проиграв выборы Светлане Тихановской. Белорусы тысячами стали выходить на мирные митинги, которые были жестоко подавлены. Лукашенко стал зависим от Путина, а Беларусь превратилась в страну-концлагерь, за суровостью которого не угнаться пока даже России. С тех пор избранная президентом Беларуси Светлана Тихановская и ее кабинет ведут посильную борьбу с режимом Лукашенко и занимаются защитой интересов соотечественников, бежавших из Беларуси в Европу.
Через подобные публичные конференции, а также через встречи с европейскими политиками офис Тихановской доносит мысль о том, что режим Лукашенко необходимо изолировать, а белорусов, бежавших оттуда, всячески поддерживать. С последним, ввиду санкционной политики некоторых стран, включая Эстонию, есть определенные проблемы, поскольку мы практически ставим знак равенства между россиянами, которые несут ответственность за войну в Украине вместе со своими лидерами, и белорусами, страна которых стала плацдармом для нападения на Киев, хотя сама белорусская армия в войне так и не приняла участие.
Население Беларуси не поддерживает войну
Санкции в отношении белорусов сейчас практически равнозначны антироссийским санкциям, за исключением некоторых поблажек в IT-сфере. Тихановская четко дает понять, что беларусы, в отличие от большинства россиян, не поддерживают войну, будучи, по сути, заложниками лукашенковского режима. Белорусы публично не замечены в отстаивании империалистической политики соседней страны; они сделали свой выбор против Лукашенко и вышли на улицы практически всей страной, когда узнали, что он присвоил себе результаты кандидата, за которого они отдали свой голос. Это позволяет считать большинство белорусов противниками войны и всего того, что в своей стране устроил Лукашенко. В конце концов, белорусы во многом сами являются жертвой своих восточных соседей.
Снимает ли это ответственность с них за соучастие их страны в преступной войне против Украины, вопрос все еще дискуссионный, и именно открытость этого вопроса не позволяет снять санкции с граждан Беларуси. Однако, по словам главы МИДа Эстонии Маргуса Цахкна, диалог по этому вопросу возможен. Тихановская просит различать режим и народ, и, в отличие от мейнстримной российской оппозиции, у нее есть аргументы, чтобы требовать этого. Россияне столь массово не выходили на митинги против своей власти, не говоря уже о том, чтобы массово протестовать против вторжения России в Украину.
Даже внутри той же российской оппозиции есть отдельные представители, которые вторят многим нарративам кремлевской пропаганды и выступают против войны исключительно исходя из вызванного у них личного дискомфорта по ее причине, а вовсе не из морально-этических соображений. Вопрос принадлежности Крыма до сих пор для многих российских оппозиционеров остается дискуссионным, в то время как Тихановская на этот вопрос отвечает однозначно: Крым - это Украина. Конференция началась с демонстрации видеоматериалов о войне в Украине, после чего белорусы заявили о своей солидарности с украинцами.
Исходя из этих доводов, я действительно не разделяю санкционную политику нашей страны в отношении граждан Беларуси, которых в Эстонии к тому же не так уж и много, чтобы они могли представлять реальную опасность. Беларусь является одной из тех стран, которая пострадала от российского империализма, а нам следует поддерживать народы, ставшие его жертвой. Сначала в советское, а позже - в лукашенковское время белорусская национальная культура подвергалась жестким гонениям.
Лукашенко как автократ, придерживающийся пророссийского мышления, стер из Беларуси все намеки на белорусскую национальную идентичность, заменив все национальные символы на советские и сделав русский язык вторым государственным, поставив белорусский язык на второй план настолько далеко, что разговаривая на нем сегодня, человек рискует нарваться на подозрение в антигосударственной деятельности. К тому же без поддержки со стороны России Лукашенко навряд ли остался бы у власти в 2020 году, поэтому Россия несет значительную долю ответственности за то, что Беларусь стала соучастником российской агрессии против Украины.
Название Беларуси на эстонском надо изменить
Слово «Белоруссия» до сих пор считается среди беларусов имперским реликтом, оставленным российско-советским государством. Поэтому, кстати, я считаю, что не стоит буквально переводить название страны на эстонский (вариант Valgevene в настоящее время), поскольку это преподносит Беларусь как часть России, а не как самостоятельное государство. На конференции я поговорил с несколькими спикерами на эту тему, и такое положение действительно многим не нравится. Норвегия в 2022 году официально переименовала название Беларуси на своем языке с Hviterussland (что дословно означает «Белая Россия») на Belarus. То же самое ранее сделали Дания и Швеция, и Эстонии тоже следует пойти по этому пути.
На конференции, помимо темы санкций, очень активно обсуждалось и развитие Беларуси с четким ориентиром в сторону Европы. Как было заявлено, Беларусь - это европейская страна, и ее будущее - в ЕС и НАТО. Такое стремление можно понять, учитывая, как пострадала страна от российской колониальной политики. Белорусы хотят демократии, в том числе и на уровне Координационного совета белорусской оппозиции, - на конференции звучали мнения, что в этот совет необходимо проводить такие же выборы, как если бы это был настоящий законодательный орган.
Белорусы хотят восстановить свой язык. Вся конференция проходила на эстонском, английском и белорусском языках. Представители белорусской оппозиции подготовили план по плавному возвращению белорусского языка в общественную жизнь, вдохновляясь примером Эстонии. Кабинет Тихановской собирается вернуть в Беларусь обучение на белорусском языке и высказывает прогнозы о возвращении белорусскому статусу единственного государственного языка в Беларуси.
Спикеры подчеркивали, что это нормально, когда в Украине единственным государственным языком является украинский, в Эстонии - эстонский, в Польше - польский, и так далее. Это национальные государства, и для сохранения своего языка единственно верным решением является его выделение среди всех остальных языков страны.
Поражение Путина в Украине обвалит режим Лукашенко
По большому счету, инструменты для управления государством у Тихановской есть, нет только самого государства, и спикеры на конференции не смогли дать четкий ответ на то, как все предложенные реформы осуществить в Беларуси. Понятно, что сам Лукашенко не уйдет, и пока у него есть поддержка со стороны Путина, он стабильно продолжит сидеть на своем троне. Поэтому будущее Беларуси сейчас зависит напрямую от внутренних колебаний внутри России, на которую в свою очередь влияют успехи и поражения в войне против Украины.
Сейчас там воюет весьма сильный союзник Тихановской - Полк имени Кастуся Калиновского, который однажды обязательно должен стать участником освобождения Беларуси. В отличие от российской оппозиции, которая не занимает единой позиции касательно поддержки Русского добровольческого корпуса и Легиона «Свобода России», Тихановская выразила твердую поддержку Полку Калиновского, отметив, что только вместе они смогут сделать Беларусь свободным от диктатуры государством.
У россиян своей Тихановской взяться неоткуда
С моей точки зрения, благодаря единой и четкой позиции по многим вопросам белорусская оппозиция смотрится куда более выигрышно, чем российская. У российской оппозиции есть несколько лидеров, у которых есть свое видение борьбы с путинским режимом. При этом эти лидеры не в состоянии договориться между собой даже на ценностном уровне, например, относительно ответственности российского народа за войну в Украине, не говоря уже о каких-то политических принципах.
В это же время офис Тихановской ведет единую политику, и по всем вопросам у них есть консенсус. Когда представители белорусской оппозиции встречаются с европейскими чиновниками и политиками, последние элементарно знают, о чем они будут говорить с белорусами и какие вопросы требуют обсуждения, а какие нет. На фоне этого с российской стороны даже не могут договориться о том, как реагировать на грядущие «выборы» Путина и должна ли Россия в будущем платить репарации Украине. И вместо консолидации российские оппозиционеры ждут свою Тихановскую, которая за них со всеми договорится.
Но ее не появится. Тихановская на выборах победила Лукашенко и доказала всему цивилизованному миру свою легитимность в качестве законного президента Беларуси. У россиян такого человека, который бы пошатнул легитимность президентства Путина, нет.
Жыве Беларусь.