Крупнейший работодатель Южной Эстонии за год сократил и нанял сотни работников

Действующее в Эльва предприятие электронной промышленности GPV Estonia снова вынуждено адаптироваться к снижению объемов заказов, хотя еще полгода назад работы заводу хватало с избытком, пишет dv.ee.
Предприятие, которое раньше называлось Enics Eesti и в прошлом году объединилось со вторым по величине в Европе концерном электроники GPV, специализируется на производстве электронных печатных плат и, по некоторым данным, является крупнейшим работодателем в Южной Эстонии.
Например, весной прошлого года серьезные трудности с поставками привели к отсутствию комплектующих, несмотря на то, что хватало и мощностей, и работников, и заказов.
Как рассказывает исполнительный директор компании Вейко Вахер, в результате руководству предприятия пришлось сократить штат с 800 до 500 человек.
Когда компоненты начали поступать поздней осенью 2022 года, заказы все еще были, продолжает Вахер, но теперь на заводе не хватало рабочих, поэтому снова пришлось расширять штат почти до 1000 человек.