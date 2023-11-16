Крупнейший работодатель Южной Эстонии за год сократил и нанял сотни работников

Предприятие, которое раньше называлось Enics Eesti и в прошлом году объединилось со вторым по величине в Европе концерном электроники GPV, специализируется на производстве электронных печатных плат и, по некоторым данным, является крупнейшим работодателем в Южной Эстонии.

Например, весной прошлого года серьезные трудности с поставками привели к отсутствию комплектующих, несмотря на то, что хватало и мощностей, и работников, и заказов.

Как рассказывает исполнительный директор компании Вейко Вахер, в результате руководству предприятия пришлось сократить штат с 800 до 500 человек.