Потепление в отношениях США и Китая. Си Цзиньпин договорился с Джо Байденом о восстановлении прямой связи между военными и общем расширении связей

«Мы с ним договорились, что мы оба можем поднять трубку, позвонить напрямую и немедленно быть услышанными», - сказал Байден.

На вопрос, доверяет ли он Си Цзиньпину, Байден ответил присказкой «доверяй, но проверяй», а затем рассказал, что они с Си очень много встречались, когда были вице-президентами при Бараке Обаме и Ху Цзиньтао, и он знает Си как «прямого и откровенного» собеседника.

Си Цзиньпин после встречи с Байденом на ужине с главами ведущих американских компаний сказал, что Китай готов быть партнером и другом США, что Соединенным Штатам не следует рассматривать Китай как угрозу, и что всему миру нужно, чтобы США и КНР сотрудничали, а не враждовали.

В то же время, как передают мировые агентства, Си в очередной раз заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая.

Си также отметил, что считает важной договоренность с президентом США о расширении контактов между американцами и китайцами на разных уровнях.

Общее потепление

Помимо договоренности о связи между военными, Байден и Си, как сообщает китайская государственная пресса, договорились создать рабочие группы, которые займутся сотрудничеством в области искусственного интеллекта и в борьбе с наркоторговлей.

О последнем перед встречей писала американская пресса: США хотели бы, чтобы Китай помог перекрыть каналы поставок ингредиентов для фентанила.