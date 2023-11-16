В облике улицы Каласадама произойдут значительные изменения

«Район Каласадама превращается в городское пространство, ориентированное на человека. В городе серьезно работают над новым видением морской территории вокруг Горхолла, в связи с чем улица Каласадама будет перестроена. Таким образом, у моря появится больше места для движения легкого транспорта и благоустройства, а автомобильное движение будет от моря отодвинуто. Благодаря новой трамвайной линии также улучшится доступность общественного транспорта», — сказал директор по развитию Kapitel Мартин Ребане.

«С развитием объектов Каласадама, 5 и 7 мы как частная компания можем внести свой вклад в развитие общественного городского пространства – мы передаем городу приморский променад, а это значит, что новая приморская территория станет доступной для всех. Чтобы соединить район Горхолла с Ноблесснером и еще дальше через улицу Каларанна, мы построим новую 200-метровую освещенную благоустроенную набережную. Вместе с этим мы планируем реконструировать пирс Каласадама и привести в порядок его окрестности. В зданиях мы планируем различные услуги для жителей города и туристов, такие как комплекс открытых бассейнов, ресторан, кафе, рынок и функции по обслуживанию судов и катеров, приходящих в порт. Сейчас мы ведем переговоры о поиске операторов», — добавил Мартин Ребане.