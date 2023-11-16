Банк предупреждает: эстонским компаниям следует тщательно проанализировать свое финансовое положение

По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, времена сейчас непростые для всех компаний, и многие, безусловно, задумываются о том, как сократить расходы. «Трудности одной компании, как правило, распространяются на ее партнеров, и возникает цикл задолженности друг перед другом, - говорит Савченко. - Если вы видите, что такой риск возникает, и к этому добавляются финансовые обязательства перед банками, мы рекомендуем вам как можно раньше прийти и поговорить об этом с банком».

В такой ситуации банк может оценить, какое решение могло бы стать оптимальным для компании, будь то предоставление платежных каникул или изменение графика платежей. Безопасным вариантом для компании может стать, например, факторинг, поскольку в этом случае банк берет на себя управление счетами и взыскание задолженности, а оплата счетов гарантируется благодаря страхованию кредита.

По мнению Савченко, в настоящее время необходимо тщательно проанализировать свое финансовое положение и при необходимости провести реструктуризацию. «Планирование становится особенно важным в сложной ситуации», - подчеркнул он.