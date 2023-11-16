В эти непростые экономические времена, когда спрос снизился или есть опасения, что он снизится, и компании могут в определенный момент столкнуться с трудностями при оплате, стоит проанализировать свое финансовое положение и, при необходимости, заблаговременно обратиться в банк за вариантами решениями.
Банк предупреждает: эстонским компаниям следует тщательно проанализировать свое финансовое положение
По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, времена сейчас непростые для всех компаний, и многие, безусловно, задумываются о том, как сократить расходы. «Трудности одной компании, как правило, распространяются на ее партнеров, и возникает цикл задолженности друг перед другом, - говорит Савченко. - Если вы видите, что такой риск возникает, и к этому добавляются финансовые обязательства перед банками, мы рекомендуем вам как можно раньше прийти и поговорить об этом с банком».
В такой ситуации банк может оценить, какое решение могло бы стать оптимальным для компании, будь то предоставление платежных каникул или изменение графика платежей. Безопасным вариантом для компании может стать, например, факторинг, поскольку в этом случае банк берет на себя управление счетами и взыскание задолженности, а оплата счетов гарантируется благодаря страхованию кредита.
По мнению Савченко, в настоящее время необходимо тщательно проанализировать свое финансовое положение и при необходимости провести реструктуризацию. «Планирование становится особенно важным в сложной ситуации», - подчеркнул он.
Ситуация осложняется для компаний резким падением спроса. Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что объемы продаж компаний фактически снизились уже в период быстрого роста цен, но поскольку цены росли оборот не падал. «Теперь же давление на цены стало понижающим, и хорошо видно, что объемы снизились, - сказал Уускюла. - В промышленности наблюдается 20%-ное падение производства, но на работе остается то же количество людей, а это не может продолжаться долго».
Уускюла отметил, что на долю отраслей промышленности приходится четверть занятости в Эстонии, и увольнения в этих отраслях оказывают существенное влияние на общее состояние рынка труда. «Кто-то останется работать, кто-то уйдет в сферу услуг, кто-то выйдет на пенсию, но есть и те, кто останется безработным и будет искать работу», - сказал Уускюла.
По словам Савченко, помимо производственного сектора, в сложной ситуации остается гостиничный и ресторанный сектор, который переживает неспокойные времена уже несколько лет, с момента первой вспышки коронавируса. «Гостиницы и рестораны закрывались во время пандемии, потом открывались, потом пришли высокие цены на энергоносители, инфляция, – описывает Савченко. - Из-за геополитической ситуации туристов по-прежнему не так много, как до коронакризиса».
В условиях, когда перспективы всей европейской экономики остаются неясными, бизнесу было бы полезно проиграть негативные сценарии в плане того, что произойдет, если партнеры окажутся в затруднительном положении и перестанут платить по счетам. Еще одной проблемой для компаний, недавно осуществивших крупные инвестиции за счет заемных средств, является значительное увеличение процентных расходов в связи с ростом ставки Euribor.
«У банков по-прежнему есть решения для сложных ситуаций. Главное, чтобы поиск этих решений начался до того, как начнутся реальные проблемы. В противном случае мы получим ситуацию, когда люди приходят оформлять страхование каско после того, как несчастный случай уже произошёл», - заключил Савченко.