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Государство выплатит Rail Baltic несколько миллионов евро

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Rail Baltic

На заседании в четверг правительство одобрило увеличение паевого капитала предприятия Rail Baltic Estonia (RBE) на 1 евро до 2509 евро и взнос в размере 3 млн евро в собственный капитал.

У RBE отсутствуют доходы на стадии запуска проекта, взнос нужен для оплаты текущих затрат и проведения необходимых исследований и консультаций, передала пресс-служба правительства. Кроме того, средства частично нужны для покупки услуг по управлению проектом у RB Rail AS на действия, финансируемые в рамках соглашений о финансировании от Фонда сплочения Европы (CEF).

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