Государство выплатит Rail Baltic несколько миллионов евро

У RBE отсутствуют доходы на стадии запуска проекта, взнос нужен для оплаты текущих затрат и проведения необходимых исследований и консультаций, передала пресс-служба правительства. Кроме того, средства частично нужны для покупки услуг по управлению проектом у RB Rail AS на действия, финансируемые в рамках соглашений о финансировании от Фонда сплочения Европы (CEF).