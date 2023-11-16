Судебный процесс по делу Айво Петерсона начнется в феврале и будет открытым

Харьюский уездный суд во второй половине февраля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют в государственной измене. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался и гражданин РФ Андрей Андронов, которого его обвиняют в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, пишет Rus.ERR.