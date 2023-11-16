Судебный процесс по делу Айво Петерсона начнется в феврале и будет открытым

Харьюский уездный суд во второй половине февраля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют в государственной измене. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался и гражданин РФ Андрей Андронов, которого его обвиняют в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, пишет Rus.ERR.
Накануне на предварительном заседании суд постановил, что процесс будет открытым и начнется 19 февраля. Также было решено еще на два месяца продлить для всех обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года.