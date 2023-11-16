Кристина Каллас: нет смысла решать спор о зарплатах учителей через СМИ

По словам Каллас, кабинет правительства приступит к обсуждению связанных с учителями тем во второй половине дня в четверг. «Нам нужно сесть за стол с учителями и представителями местных самоуправлений, потому что спор и проблема повисли в воздухе, - сказала Каллас. - Вместо того, чтобы решать вопросы с помощью забастовки или посредством СМИ, нужно вместе сесть за стол».

По словам Каллас, она предлагает в рамках соглашения об образовании обсудить темы, касающиеся условий труда учителей, их чрезмерной нагрузки, а также выгорания и вызванного этим ухода с работы.

По словам министра, давно пора сесть за стол переговоров с учителями и наряду с прибавкой к зарплате обсудить также карьерную модель учителей и зарплатную модель, в которой крайне важную роль играют местные самоуправления, являющиеся работодателями учителей.

Третья тема, по словам Каллас, реформ сети школ в Эстонии. Министр отметила, что соотношение учеников к учителям постоянно сокращается - снижается число учеников, но не учителей.