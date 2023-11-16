Член правления Alexela рассказал, как сильно вырастут цены на топливо в следующем году

По мнению члена правления компании Alexela Тармо Кярсна, в рождественский период цены на топливо, как правило, остаются стабильными, но если смотреть на следующий год, то одним из факторов, влияющим на цену, будет повышение НСО, а другим – дополнительный акциз на дизельное топливо, пишет dv.ee.