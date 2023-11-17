Спортивный эксперт Алексей Коханенко: из-за узколобого консерватизма в эстонском футболе затянулась смена поколений

По поводу того, кем его возможно заменить… Ну, часто же говорится о том, а почему бы и не Рагнаром Клаваном. Он поиграл в лучших лигах Европы, он очень неплохо проявил себя как функционер в качестве руководителя футбольного клуба «Калев» (Таллинн), где у него сложилась определенная команда, и «Калев» занял третье место в чемпионате Эстонии в этом сезоне…
- Клаван помог в этом сезоне «Калеву» и как игрок…
- Да, и в финансовом смысле, и в смысле спортивных результатов у него много получилось. Он очень уважаем, очень известен, так что почему бы и нет. Есть и другие бывшие футболисты, которые с успехом поработали функционерами. Можно называть разные имена, Мартин Рейм, Райо Пийроя, тот же Герт Камс, который сейчас занимает одну из должностей в футбольном клубе «Пайде».
У меня нет никаких инсайдов, это просто первые имена, которые приходят на ум, это все футбольные люди, которые, похоже, обладают неплохими менеджерскими талантами. Любой из них, я думаю, мог бы взвалить на себя эту ношу.
- В начале года эстонское футбольное хозяйство пережило скандал с фотографией с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, на которой оказались не только бывшие игроки сборной Эстонии, но и двое действующих. Кажется, никто Константина Васильева и Сергея Зенева на матчах сборной в этом году не освистывал, никто активно не возмущался, что Васильев остается капитаном сборной. Как вам кажется, можно ли сказать, что этот скандал очень быстро забылся, и уж точно - не он причина того, что сборная Эстонии набрала только одно очко в отборочном турнире, мало забила голов и много пропустила?