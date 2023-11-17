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Спортивный эксперт Алексей Коханенко: из-за узколобого консерватизма в эстонском футболе затянулась смена поколений

Павел Соболев
, журналист
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  • Приток свежей крови в сборную Эстонии неизбежен, нынешние ветераны не будут играть вечно
  • Айвара Похлака однажды мог бы сменить на посту главы Эстонского футбольного союза Рагнар Клаван
  • Футбол продолжает оставаться объединяющим пространством в эстонском обществе

В четверг сборная Эстонии по футболу проиграла в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года сборной Австрии (0:2) и перед последним матчем в группе против сборной Швеции имеет в своем активе только одно очко. О том, насколько глубок кризис эстонской сборной и всего эстонского футбола, как можно с ним справиться, и остается ли футбол примером удачных интеграционных процессов в эстонском обществе, в студии Postimees пораcсуждал спортивный эксперт, комментатор телетрансляций спортивных соревнований Алексей Коханенко.

Сборная Эстонии по футболу проиграла свой последний домашний матч отборочного турнира к чемпионату Европы, на этот раз сборной Австрии со счетом 0:2. В таблице отборочной группы эстонская команда является безнадежным аутсайдером. Тем не менее, во вчерашней игре наша сборная не выглядела совсем уж беспомощной, как было в случае недавних разгромных поражений от сборных Бельгии и Швеции.

- Алексей, вчера местами наша команда смотрелась пристойно, но тот факт, что право на первый угловой сборная Эстонии получила в районе 70-й минуты, наверное, говорит о том, что в целом команда находится в очень плохом состоянии. Недавно были разгромы от Бельгии и Швеции, домашний проигрыш от Азербайджана, постыдная ничья с Таиландом. С вашей точки зрения, такая грустная картина - это вина лишь главного тренера сборной швейцарца Томаса Хэберли, который потерял рычаги управления ее игрой, или проблема гораздо шире и системнее? Если да, в чем она выражается?

- Проблема шире и системнее, но это никак не отменяет того факта, что Томас Хэберли, похоже, потерял нити управления игрой сборной. Вчерашняя игра сборной Эстонии удивила только тем, что она была действительно пристойной. Потому что от предыдущих игр команды складывалось ощущение, что игроки сборной совершенно не понимают, что они должны делать на поле, а Томас Хэберли у бровки совершенно не понимает, какие изменения нужно вносить, чтобы исправить игру. Ситуация выглядела более чем плачевно.

Апогеем всего это стала игра с Таиландом. Это был соперник, по уровню соответствующий самым слабым командам Европы, но на поле шла игра с большим количеством моментов и без середины поля. Это могло выглядеть захватывающе для зрителей, но для экспертов это смотрелось, в общем, дворовым футболом. В игре были голевые моменты, было желание, но не было видно никаких признаков каких-то наигровок или задумок.

Если мы говорим о проблемах, то нужно признать, что назревает момент ухода лидеров, который однажды должен будет произойти. Например, лучшему игроку нашей сборной последних 10-15 лет Константину Васильеву, который не играл вчера из-за травмы, при всем уважении к его регалиям, наверное, в 39 лет играть на таком уровне сложно. Особенно с точки зрения физической готовности. Если на уровне чемпионате Эстонии это возможно, то вчера те же австрийцы загоняли и куда более молодых наших футболистов. Так что я думаю, что Константину было бы вчера вдвойне сложно.

Так что это объективный процесс, у меня нет никаких претензий к Константину Васильеву или намерений кинуть в его сторону камень. Сергей Зенев уже в определенном возрасте, Мартин Миллер… Получается как-то, что я сейчас перечисляю игроков «Флоры», но к игре лидеров «Флоры» порой возникают вопросы, однако также возникают и вопросы о том, а есть ли у нас на замену этим футболистам молодые игроки. А если есть, то следующий вопрос - а почему мы их до сих пор не используем.

Я бы сказал, что сборная Эстонии по качеству игру очень прилично смотрелась вчера в финальной части матча, когда на поле у нее были такие молодые игроки, как Рокко Роберт Шейн, Оливер Юргенс, Мартин Веткал. Это игроки, о которых уже очень много говорилось, но которые очень мало получали шансов ранее. И в этой связи опять вспоминается игра с Таиландом. Товарищеский матч с не самой сильной командой, мы играем дома, после обидного поражения от Азербайджана, и мы видим, что изменения в составе минимальны, и в основе снова выходит Константин Васильев.

Невозможно понять, какая у такого решения могла быть цель. Что, Константин должен был кому-то что-то доказать в этой игре? Мне кажется, что это был прекрасный момент для того, чтобы дать именно молодым игрокам проявить себя. Соперник подходящий, сыграть в футболке национальной сборной на главном стадионе страны перед своими болельщиками… Все этому благоволило, но в итоге сложилось впечатление, что господин Хэберли пришел на чьи-то похороны с цветами…

- То есть вы думаете, что отставка Томаса Хэберли практически неизбежна, и сохранить ему свой пост совершенно точно не удастся, даже если вдруг сборная Эстонии возьмет и выиграет 19 ноября в Стокгольме? К весенним играм у сборной будет новый тренер?

- Мне очень трудно представить, какова сейчас ситуация в команде. С одной стороны, кажется, что Хэберли потерял нити управления командой, что у него кризис идей, с другой, отставка тренера - это вовсе не обязательно панацея. Уволить человека достаточно легко, но всегда надо понимать, кто придет на его место. Есть ли у господина Похлака идея, кто придет на место Хэберли? Ведь большинство любителей футбола знает, что у сборной Эстонии сохраняется возможность попасть на чемпионат Европы через стыковые матчи, на участие в которых она может получить право как победитель низшего дивизиона в Лиге наций.

Эти игры состоятся весной. Тут я бы сказал, что уже после жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 стало понятно, что в компании с Швецией, Бельгией и Австрией попасть на чемпионат Европы прямо из группы нам будет крайне трудно. Возможно, этот отборочный турнир с таким большим количеством матчей стоило бы использовать для наигровки какой-то новой сборной, которая как раз могла бы сложиться вот именно к этим весенним стыковым матчам. А сейчас это выглядит так, что мы словно потеряли кучу времени.

Вчера тот же Мартин Веткал получил приз лучшему с нашей стороны игроку матча, но дебютировал он в сборной всего-то месяц назад, в игре против Азербайджана. Потом он играл с Таиландом, и, кажется, тогда его тоже признали лучшим игроком матча. То есть теперь он получает эти статуэтки, но возникает вопрос, а почему мы раньше не зайдействовали такого игрока?

То есть, нет ощущения, что у нас есть дефицит новых игроков, больше похоже на то, что новые игроки у нас есть, но какая-то узколобость мешает нам начинать их использовать. Их надо вызывать в команду, встраивать в нее. То есть присутствует определенный консерватизм, и мне сейчас этот консерватизм не понятен, потому что очевидно, что нужно заниматься обновлением и работать на перспективу.

- Кажется, по рейтинговым раскладам на сегодняшний день этот первый стыковой матч нам пришлось бы играть против сборной Польши, команды куда более высокого уровня, чем наша. Как вам кажется, есть ли у сборной Эстонии хотя бы микроскопические шансы чего-то добиться в этих играх, если она туда попадет? Скажем, на кураже, появившемся с приходом нового тренера? Можно ли ожидать возникновения в нашем обществе перед этими играми ажиотажа, похожего на тот, что возник осенью 2011 года перед играми с Ирландией, или это невозможно, тогда сборная была на подъеме, а теперь она в упадке?

- Да, сборная в упадке, тут вопросов нет. Однако был один момент в этом отборочном цикле, который меня очень порадовал, а именно - болельщики. На всех матчах была потрясающая атмосфера, и я думаю, что болельщики могут быть тем фактором, который может очень сильно подстегнуть сборную в какой-то момент.

Болельщики очень хорошо поддерживали сборную в этом году, даже в самые тяжелые моменты. Я бы отдельно вспомнил игру со Швецией в Таллинне, когда в игре команды не было никаких идей, и даже не было заметно особого желания биться, и все равно люди продолжали очень активно болеть и поддерживать. И ради этих людей, я думаю, каждый игрок должен будет выложиться в весенних матчах на 120 процентов.

Шансы, как вы сказали, действительно только микроскопические, но при этом шансы есть всегда…

- Северная Македония в очень похожей ситуации в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в прошлом году выиграла на выезде у Италии…

- Вот именно, так что до тех пор, пока команда не отказалась выходить на поле, шансы у нее есть. В истории есть много примеров побед на каких-то сверхусилиях воли. Да, поверить в это сложно, я уверен, что и букмекеры будут принимать ставки с такими коэффициентами, словно шансов у сборной Эстонии нет вообще, но сама сборная Эстонии не имеет права так относиться к этим играм. Да, пусть шанс микроскопический, но с 2011 года, который вы упомянули, то есть за последние 12 лет, у нас не было и такого шанса, причем даже близко не было.

Так что если мы действительно получим право сыграть в этой стадии, нужно будет консолидировать все наше футбольное общество во имя того, чтобы постараться этим шансом воспользоваться. Будет архисложно, но не попытаться мы не имеем права.

- Многие люди считают, что главная проблема эстонского футбольного хозяйства состоит в том, что уже более 30 лет в нем все определяется волей одного человека, Айвара Похлака, и что именно это единовластие приводит к стагнации футбольной жизни. Популярно мнение, что перемен к лучшему не будет, пока Похлак остается главой Эстонского футбольного союза. Справедлива ли такая оценка? Неужели только лишь уход Похлака в сторону от руководства футбольным союзом сразу бы что-то изменил? Не наивно ли думать, что у нас сразу стали бы тогда рождаться и воспитываться в больших количествах талантливые игроки?

- Безусловно, это наивно, потому что точно так же, как и в вопросе о главном тренере сборной, тут тоже важно не столько то, уйдет ли Айвар и когда, сколько то, кто придет на его место. Угадаем ли мы с этом человеком, будет ли он профессионален и предан своему делу. Какие-то имена возможных преемников озвучиваются, какие-то нет, но мы не знаем, станет ли лучше или не станет.

Лично мне бы хотелось видеть определенные перемены, хотя при этом я совсем не готов повесить на Айвара всех собак за то, что происходит сейчас в эстонском футболе. Но как глава Эстонского футбольного союза нести ответственность перед эстонским обществом он, безусловно, должен, так что, конечно, ему стоило бы задать себе определенные вопросы.

По поводу того, кем его возможно заменить… Ну, часто же говорится о том, а почему бы и не Рагнаром Клаваном. Он поиграл в лучших лигах Европы, он очень неплохо проявил себя как функционер в качестве руководителя футбольного клуба «Калев» (Таллинн), где у него сложилась определенная команда, и «Калев» занял третье место в чемпионате Эстонии в этом сезоне…

- Клаван помог в этом сезоне «Калеву» и как игрок…

- Да, и в финансовом смысле, и в смысле спортивных результатов у него много получилось. Он очень уважаем, очень известен, так что почему бы и нет. Есть и другие бывшие футболисты, которые с успехом поработали функционерами. Можно называть разные имена, Мартин Рейм, Райо Пийроя, тот же Герт Камс, который сейчас занимает одну из должностей в футбольном клубе «Пайде».

У меня нет никаких инсайдов, это просто первые имена, которые приходят на ум, это все футбольные люди, которые, похоже, обладают неплохими менеджерскими талантами. Любой из них, я думаю, мог бы взвалить на себя эту ношу.

- В начале года эстонское футбольное хозяйство пережило скандал с фотографией с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, на которой оказались не только бывшие игроки сборной Эстонии, но и двое действующих. Кажется, никто Константина Васильева и Сергея Зенева на матчах сборной в этом году не освистывал, никто активно не возмущался, что Васильев остается капитаном сборной. Как вам кажется, можно ли сказать, что этот скандал очень быстро забылся, и уж точно - не он причина того, что сборная Эстонии набрала только одно очко в отборочном турнире, мало забила голов и много пропустила?

- Точно не он, я тут вообще не вижу никакой взаимосвязи, если честно. Я считаю, что и сейчас футбол остается одним из самых действенных интеграционных проектов в нашем обществе. И в спорте вообще, и особенно в футболе мы видим, что это работает, и русскоязычные люди и эстонцы с успехом играют бок о бок, и нет никаких проблем.

Я допускаю, что какой-то разговор на тему той фотографии в раздевалке сборной состоялся, но Константин Васильев - это сама по себе такая фигура, которой трудно предъявить какие-то претензии, потому что он очень адекватный человек, и я уверен, что он смог очень убедительно объяснить, что на самом деле происходило когда-то в какой-то вечер. Хотя я вообще не видел во всем этом какой-то особенной проблемы. В любом случае, я точно не вижу никакой связи между теми событиями и показателями сборной Эстонии в турнирной таблице.

- Можно ли сказать, что футбол и в более широком, массовом разрезе сохраняет в Эстонии потенциал быть объединяющей силой? В последнее время в эстонской прессе появлялись сообщения о том, что при проведении соревнований на молодежном уровне происходили определенные конфликтные ситуации на национальной почве, например, когда болельщики допускали какие-то оскорбления по национальному признаку в отношении игроков, в Тарту, кажется, недавно случилось что-то подобное…

- Мне приходилось слышать о подобных моментах, но я думаю, что чаще всего это происходит не национальной и не на языковой почве. Там логика другая: если вам не нравится соперник, вы находите факт, к которому проще всего прицепиться. Например, в команде противника играют темнокожие игроки, и самое примитивное и простое решение - расистские оскорбления.

И точно так же это работает и здесь, я сам родитель юных футболистов, и я сталкивался с конфликтами на детских играх, и это вовсе не обязательно национальная почва. Например, играют между собой две команды, в обеих большинство составляют русскоязычные дети, и между двумя русскоязычными родителями возникает ссора, чуть ли не переходящая в драку. И то же самое происходит и между родителями детей-эстонцев.

Так что тут больше речь идет о каком-то запале, а если говорить о той ситуации в Тарту, о которой вы упомянули, то там же была предыстория, сначала те же команды играли в Таллинне, возникла какая-то стычка на поле, то есть возник какой-то нерв, и к ответной игре уже болельщики подготовились. Но опять же, это были совсем молодые болельщики, и игроки были молодыми, так что трудно было бы ожидать в этом случае какой-то высокоинтеллектуальной реакции.

- Верите ли вы в то, что в обозримом будущем сборная Эстонии по футболу сумеет отобраться на чемпионат Европы или даже на чемпионат мира? Как вы думаете, есть ли шансы сыграть в финальной части большого турнира у кого-то из тех совсем молодых игроков, которые вчера играли за сборную Эстонии против сборной Австрии - у Мартина Веткала, Максима Паскочего, Оливера Юргенса, Георгия Тунева?

- На чемпионат мира попасть сложнее, туда очень серьезный отбор, хотя и у этого турнира растет количество участников. Количество участников чемпионата Европы тоже увеличивается, и я думаю, что новая формула отбора к нему благоволит нам, благоволит тому, чтобы мы однажды туда бы попали. Я думаю, что уже к следующему отборочному циклу чемпионата Европы мы будем куда ближе к тому, чтобы отобраться, чем это было сейчас. А еще через 8 лет - так тем более.

Вчера играли национальные сборные Эстонии и Австрии, а днем ранее состоялась игра молодежных сборных Эстонии и Франции в возрастной категории U-19, и Эстония тоже проиграла со счетом 0:2, но там наша команда играла куда живее. Увы, травму получил в той игре Эгерт Ыунапуу, игрок «Нымме юнайтед», но сборная Эстонии выглядела очень неплохо и играла весело. Того же Ыунапуу тоже считают восходящей звездой эстонского футбола, он уже много куда в Европе ездил на просмотр. В первой лиге чемпионата Эстонии он очень ярко себе проявлял…

Так что я надеюсь, что при поступательном движении все возможно, что к тому моменту, когда тот же Максим Паскочий станет опытным игрокам, в сборную вольются новые, еще более молодые и тоже талантливые игроки, голодные до побед, и я не вижу никаких препятствий для успеха.

Эти препятствия где-то больше в голове, я думаю, что сборная Эстонии должна строить игру, исходя от своих плюсов, и при этом не нужно зацикливаться на каких-то решениях, которые когда-то один раз сработали. Не нужно пытаться применять их каждый раз. Нам немножечко не хватает какой-то выдумки, но это опять приводит нас к вопросу о том, кто будет выбран новым главным тренером сборной Эстонии и каким будет заданный им новый курс.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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