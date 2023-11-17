Спортивный эксперт Алексей Коханенко: из-за узколобого консерватизма в эстонском футболе затянулась смена поколений

Эти игры состоятся весной. Тут я бы сказал, что уже после жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 стало понятно, что в компании с Швецией, Бельгией и Австрией попасть на чемпионат Европы прямо из группы нам будет крайне трудно. Возможно, этот отборочный турнир с таким большим количеством матчей стоило бы использовать для наигровки какой-то новой сборной, которая как раз могла бы сложиться вот именно к этим весенним стыковым матчам. А сейчас это выглядит так, что мы словно потеряли кучу времени.

Вчера тот же Мартин Веткал получил приз лучшему с нашей стороны игроку матча, но дебютировал он в сборной всего-то месяц назад, в игре против Азербайджана. Потом он играл с Таиландом, и, кажется, тогда его тоже признали лучшим игроком матча. То есть теперь он получает эти статуэтки, но возникает вопрос, а почему мы раньше не зайдействовали такого игрока?

То есть, нет ощущения, что у нас есть дефицит новых игроков, больше похоже на то, что новые игроки у нас есть, но какая-то узколобость мешает нам начинать их использовать. Их надо вызывать в команду, встраивать в нее. То есть присутствует определенный консерватизм, и мне сейчас этот консерватизм не понятен, потому что очевидно, что нужно заниматься обновлением и работать на перспективу.