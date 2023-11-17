В студии Postimees спортивный эксперт Алексей Коханенко: как эстонскому футболу выбраться из глубокого кризиса?

- Этой осенью сборная Эстонии пережила разгромы от Бельгии и Швеции, домашний проигрыш от Азербайджана, также имела место довольно постыдная ничья с Таиландом. Такая грустная картина - это вина лишь главного тренера сборной швейцарца Томаса Хэберли, который после неплохого этапа работы с командой в итоге потерял рычаги управления ее игрой, или же проблема гораздо шире и системнее? Если да, в чем она выражается?

- Многие люди считают, что главная проблема эстонского футбольного хозяйства состоит в том, что уже более 30 лет в нем все определяется волей одного человека, Айвара Похлака, и что именно это единовластие приводит к стагнации футбольной жизни. Популярно мнение, что перемен к лучшему не будет, пока Похлак остается главой Эстонского футбольного союза. Справедлива ли такая оценка? Неужели только лишь уход Похлака в сторону от руководства футбольным союзом сразу бы что-то изменил? Неужели у нас сразу стали бы рождаться и воспитываться в больших количествах талантливые игроки?

- В начале года эстонский футбол постиг скандал с фотографией с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, на которой оказались не только бывшие игроки сборной Эстонии, но и двое действующих. Однако никто Константина Васильева и Сергея Зенева на матчах сборной в этом году не освистывал, никто не протестует против того, что Васильев остается капитаном сборной. Можно ли сказать, что эта конфликтная ситуация быстро забылась, сейчас она никого не беспокоит, и уж точно не она причина того, что сборная Эстонии набрала только одно очко в отборочном турнире, мало забивает и много пропускает?