Жители Эстонии оплачивают из собственных карманов непомерные счета за медицинские услуги

Рост доходов замедлился по сравнению с предыдущими годами из-за сокращения финансирования Кассой здоровья услуг, связанных с Covid-19. В то же время расходы поставщиков услуг выросли больше, чем доходы, отмечают в институте.

Доходы крупнейших поставщиков медицинских услуг - больниц - составили почти 1,3 миллиарда евро, что составляет 61 процент доходов всех поставщиков медицинских услуг. Доля поставщиков услуг стоматологической помощи и услуг семейных врачей в доходах составила 11 процентов, а поставщиков амбулаторных специализированных услуг - десть процентов. Доходы были ниже в других сферах, включая неотложную помощь, реабилитацию, диагностику и уход.

Большая часть доходов поставщиков медицинских услуг поступает из Кассы здоровья. В 2022 году на ее долю пришлось 68 процентов доходов. Касса здоровья профинансировала услуги здравоохранения на 1,4 миллиарда евро - на восемь процентов больше, чем годом ранее.

В 2021 году выплаты по медицинскому страхованию увеличились на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом. Больницы получили наибольшую долю финансирования Кассы здоровья - 72 процента. Поставщики услуг семейной медицины получили 15 процентов, что обеспечило рост их доходов. У поставщиков амбулаторных специализированных медицинских услуг доходы от Кассы здоровья росли быстрее, чем у других поставщиков услуг - 28 процентов, но их доля в финансировании Кассы здоровья составила всего четыре процента.

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