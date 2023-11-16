Жители Эстонии оплачивают из собственных карманов непомерные счета за медицинские услуги

Согласно статистике Института развития здоровья (TAI), доходы поставщиков медицинских услуг в 2022 году превысили два миллиарда евро и были на семь процентов выше, чем годом ранее.
Рост доходов замедлился по сравнению с предыдущими годами из-за сокращения финансирования Кассой здоровья услуг, связанных с Covid-19. В то же время расходы поставщиков услуг выросли больше, чем доходы, отмечают в институте.
Доходы крупнейших поставщиков медицинских услуг - больниц - составили почти 1,3 миллиарда евро, что составляет 61 процент доходов всех поставщиков медицинских услуг. Доля поставщиков услуг стоматологической помощи и услуг семейных врачей в доходах составила 11 процентов, а поставщиков амбулаторных специализированных услуг - десть процентов. Доходы были ниже в других сферах, включая неотложную помощь, реабилитацию, диагностику и уход.
Большая часть доходов поставщиков медицинских услуг поступает из Кассы здоровья. В 2022 году на ее долю пришлось 68 процентов доходов. Касса здоровья профинансировала услуги здравоохранения на 1,4 миллиарда евро - на восемь процентов больше, чем годом ранее.
В 2021 году выплаты по медицинскому страхованию увеличились на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом. Больницы получили наибольшую долю финансирования Кассы здоровья - 72 процента. Поставщики услуг семейной медицины получили 15 процентов, что обеспечило рост их доходов. У поставщиков амбулаторных специализированных медицинских услуг доходы от Кассы здоровья росли быстрее, чем у других поставщиков услуг - 28 процентов, но их доля в финансировании Кассы здоровья составила всего четыре процента.
Более четверти миллиарда евро люди заплатили из собственного кармана
За медицинские услуги люди заплатили почти 289 миллионов евро, что на десять процентов больше, чем в 2021 году. Больше всего пациенты заплатили поставщикам стоматологических услуг - почти 166 миллионов евро, что на 21 процент больше, чем годом ранее. Как и в прошлом году, пациенты заплатили поставщикам амбулаторной специализированной помощи почти 65 миллионов евро.
Сверхприбыль
В 2022 году затраты поставщиков медицинских услуг росли быстрее, чем доходы. Общие затраты составили 1,96 миллиарда евро - на девять процентов больше, чем годом ранее. Помимо роста затрат на рабочую силу, на рост издержек также повлиял рост цен на энергоносители. Затраты на оплату труда оказались на девять процентов выше, чем в 2021 году. Среди поставщиков медицинских услуг быстрый рост затрат на рабочую силу был у поставщиков амбулаторных специализированных услуг - 23 процента.
В результате экономической деятельности в 2022 году прибыль составила 120 миллионов евро, что на одну пятую меньше, чем годом ранее. Больницы завершили отчетный год с самой высокой прибылью - более 37 миллионов евро. Далее следуют поставщики услуг семейной медицины с прибылью почти 29 миллионов и поставщики стоматологических услуг с прибылью более 19 миллионов евро.
Поставщики медицинских услуг инвестировали в основной капитал почти 164 миллиона евро, что на два процента больше, чем в 2021 году. 59 процентов инвестиций было направлено на строительство, расширение и реконструкцию зданий, 26 процентов были направлены на обновление машин и оборудования, в основном медицинского оборудования. Крупнейшими инвесторами стали больницы с суммой более 127 миллионов евро, большая часть которых была направлена на строительство зданий при поддержке структурных фондов Евросоюза. Далее следуют поставщики стоматологических услуг с 11 миллионами евро.