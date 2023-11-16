Быстрое повышение платы за сетевое обслуживание помогло Elektrilevi снова оказаться на коне

Теоретически в Elektrilevi теперь должны направить в Департамента конкуренции ходатайство о снижении сетевой платы, поскольку цена электроэнергии на бирже и стоимость потерянной электроэнергии ниже, чем в прошлом году.

В среду финансовый директор Elektrilevi Кристи Оякяэр, представляя экономические результаты Elektrilevi за третий квартал, дала понять, что такой шаг не планируется. «Elektrilevi компенсирует очень высокие прошлогодние затраты на электроэнергию за счет продажной цены сетевых услуг и выручки от продаж», – пояснила Оякяэр.

Высокая продажная цена сетевой услуги позволяет Elektrilevi прогнозировать коммерческий доход в этом году в размере 39 миллионов евро, что станет лучшим показателем за последние пять лет. «В этом году цифры большие, но важно оценивать результаты совокупно с прошлым годом. Тогда мы, скорее, отстаем от средних результатов предыдущих лет», – отметила Оякяэр.

Хотя Elektrilevi обещает в этом году инвестировать в сети рекордные 169 миллионов евро, важно различать инвестиции, связанные с подключением, и деньги, направленные на эксплуатационную надежность сети. А именно, инвестиции, связанные с подключением, в итоге все равно лягут на плечи подписчика.

Новая эпоха повышения эксплуатационной надежности сети

Во время циклона «Патрик», обрушившегося на Эстонию в октябре, во многих районах одновременно отключилось электричество. По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, во многом это связано с тем, что, в то время как устойчивость к атмосферным воздействиям распределительной сети низкого напряжения Elektrilevi составляет 95 процентов, то для сети среднего напряжения соответствующий показатель равен 44 процентам.

По словам Хярма, в последующие годы инвестиции и следует направить в повышение устойчивости сети среднего напряжения к атмосферным воздействиям. До сих пор Elektrilevi сосредоточивалась в основном на распределительной сети низкого напряжения, чтобы снизить общее количество перебоев. «Если обернуться на 2010 год, в нашей сети происходило более 30 000 перебоев в год. Сейчас регистрируется 11 000–12 000 перебоев в год. Если бы мы начали с сети среднего напряжения, то в сети низкого напряжения у нас могло бы быть в десять раз больше перебоев. На данный момент во время последней бури произошло более 500 перебоев, а могло быть и больше 5000».

Однако возможность устранения множества перебоев одновременно потребовало бы поддержания гораздо более высокого уровня готовности, что привело бы к увеличению постоянных затрат компании. Именно поэтому Elektrilevi сделала осознанный выбор. «Для того, чтобы обеспечивать готовность к быстрому устранению столь многих неисправностей, нам пришлось бы иметь в резерве значительно больше бригад. Однако это привело бы к росту постоянных расходов и увеличению платы за сеть. Кроме того, устранение каждого перебоя означает дополнительные расходы, что, в свою очередь, приводит к увеличению операционных затрат. Поэтому, даже теперь, оглядываясь назад, мы уверены, что начать с низковольтной сети было правильным решением», – сказал Хярм.

В течение многих лет компанию Elektriveli критиковали за ненадлежащее обслуживание коридоров вдоль трасс линий электропередачи распределительной сети. Поскольку Elektriveli принадлежит более 61 000 километров линий электропередачи, поддерживать их надлежащем состоянии сравнительно трудно. В этом году наконец-то были предприняты шаги в этом направлении. «Мы начали расширять коридоры линий электропередачи. Это займет два-три года и будет стоить почти десять миллионов евро», – сказал Хярм.

В этом году проведены работы на сумму около трех миллионов евро. Цель состоит в том, чтобы сделать коридоры как можно шире. В десятикиловольтной сети это десять метров в обе стороны от оси линии, а в случае с 35– и 110-киловольтной сетью – уже 25+25 метров», – сказал Хярм.