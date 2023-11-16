Быстрое повышение платы за сетевое обслуживание помогло Elektrilevi снова оказаться на коне

Компания Elektrilevi, которая прошлый год закончила с убытком, вышла обратно в плюс благодаря тому, что пять раз повышала плату за сетевое обслуживание. Однако для среднего потребителя это привело к увеличению расходов почти на сорок евро в год.
Март 2022 года. Плата за сетевое обслуживание Elektrilevi увеличивается на три процента. Проходит три месяца, и к цене прибавляется еще десять процентов. Следующие три месяца проходят спокойно, но в октябре плата за сетевое обслуживание снова вырастает на три процента. В декабре добавляются еще два процента, а последний аккорд в этом ряду прозвучит спустя месяц, когда в январе плата за сетевое обслуживание вырастет еще на 13 процентов.
За десять месяцев расчетная средняя цена платы за сетевое обслуживание выросла с 3,04 цента за киловатт-час до 4,11 цента, каковой и остается до сих пор. Для потребителя это означает, что если в начале 2022 года среднестатистическому домохозяйству приходилось платить за сетевое обслуживание 109 евро при годовом потреблении 3000 киловатт-часов, то по новому тарифу это будет уже 148 евро.
Электричество исчезает
Однако Elektrilevi, оператор крупнейшей распределительной сети Эстонии, закончил прошлый год с убытком в 13,3 миллиона евро. Такая ситуация редко встречается в бизнесе, который регулируется Департаментом конкуренции. Тем более что за последние пять лет зарабатывали от 24 до 57 миллионов евро чистой прибыли.
Однако нет ничего странного в снижении экономических результатов, несмотря на рост платы за сетевое обслуживание. В прошлом году Elektrilevi передала своим клиентам 6,8 тераватт-часов электроэнергии – количество, которое покрывает около 80 процентов потребления электроэнергии в Эстонии – и доставка такого объема электроэнергии потребителям влечет за собой очень большие потери. Часть электроэнергии исчезает при преобразовании напряжения на подстанциях, часть просто выделяется в виде тепла на линиях. Простые физические причины, из-за которых Elektrilevi в прошлом году потеряла 0,27 тераватт-часа электроэнергии.
Поэтому принадлежащее Eesti Energia сетевое предприятие в прошлом году было вынуждено выкупить на бирже электроэнергии объем, соответствующий годовому потреблению 90 000 эстонских домохозяйств. В этом тоже нет ничего необычного, ведь электричество выкупается с биржи каждый год. Однако в прошлом году вопрос заключался в цене: Elektrilevi заплатила 57 миллионов евро за потерянную электроэнергию, средняя закупочная цена составила 201,1 евро за мегаватт-час. При этом в 2019 году, когда действовала та же цена сетевой платы, что и в начале 2022 года, Elektrilevi потратила на сетевые потери почти 15 миллионов евро, или более чем на 40 миллионов евро меньше.
Повышение платы за сетевое обслуживание меркнет на фоне общего роста цен
- Индекс потребительских цен
- Сетевая услуга
- Плата за использование возобновляемых источников энергии
- Акциз на электроэнергию
Источник: Elektrilevi
Elektrilevi и хотела бы переложить затраты на покупку дорогостоящей биржевой электроэнергии на потребителя, но это было невозможно. Поскольку закон предусматривает, что сетевые сборы вступают в силу только через три месяца после решения Департамента конкуренции, а связанное с направленным ходатайством производство занимает в среднем один месяц, в прошлом году произошло так, что цена на электроэнергию превысила сетевые сборы.
Именно поэтому новый рекордный тариф – 4,11 цента за киловатт-час – вступил в силу только в январе 2023 года, когда время экстремально высоких цен на электроэнергию уже прошло.
Столь высокая плата за сетевое обслуживание действует по-прежнему, и, поскольку она основана на рекордных прошлогодних ценах, Elektrilevi снова преуспевает в финансовом отношении. Хотя крупнейшей распределительной сети Эстонии удалось продать за девять месяцев этого года 4,7 ТВт-ч электроэнергии вместо пяти ТВт-ч в прошлом году, выручка от продаж выросла почти на 20 процентов.
Теоретически в Elektrilevi теперь должны направить в Департамента конкуренции ходатайство о снижении сетевой платы, поскольку цена электроэнергии на бирже и стоимость потерянной электроэнергии ниже, чем в прошлом году.
В среду финансовый директор Elektrilevi Кристи Оякяэр, представляя экономические результаты Elektrilevi за третий квартал, дала понять, что такой шаг не планируется. «Elektrilevi компенсирует очень высокие прошлогодние затраты на электроэнергию за счет продажной цены сетевых услуг и выручки от продаж», – пояснила Оякяэр.
Из чего состоит плата за сетевое обслуживание Elektrilevi?
Плата Elektrilevi за сетевое обслуживание в январе этого года составила 4,11 цента за киловатт
- Услуга по обслуживанию сети Elering
- Эксплуатационные затраты Elektrilevi
- Инвестиции
- Потери электроэнергии
- Доходность
- Обслуживание и ремонт электросети
Источник: Elektrilevi
Высокая продажная цена сетевой услуги позволяет Elektrilevi прогнозировать коммерческий доход в этом году в размере 39 миллионов евро, что станет лучшим показателем за последние пять лет. «В этом году цифры большие, но важно оценивать результаты совокупно с прошлым годом. Тогда мы, скорее, отстаем от средних результатов предыдущих лет», – отметила Оякяэр.
Хотя Elektrilevi обещает в этом году инвестировать в сети рекордные 169 миллионов евро, важно различать инвестиции, связанные с подключением, и деньги, направленные на эксплуатационную надежность сети. А именно, инвестиции, связанные с подключением, в итоге все равно лягут на плечи подписчика.
Новая эпоха повышения эксплуатационной надежности сети
Во время циклона «Патрик», обрушившегося на Эстонию в октябре, во многих районах одновременно отключилось электричество. По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, во многом это связано с тем, что, в то время как устойчивость к атмосферным воздействиям распределительной сети низкого напряжения Elektrilevi составляет 95 процентов, то для сети среднего напряжения соответствующий показатель равен 44 процентам.
По словам Хярма, в последующие годы инвестиции и следует направить в повышение устойчивости сети среднего напряжения к атмосферным воздействиям. До сих пор Elektrilevi сосредоточивалась в основном на распределительной сети низкого напряжения, чтобы снизить общее количество перебоев. «Если обернуться на 2010 год, в нашей сети происходило более 30 000 перебоев в год. Сейчас регистрируется 11 000–12 000 перебоев в год. Если бы мы начали с сети среднего напряжения, то в сети низкого напряжения у нас могло бы быть в десять раз больше перебоев. На данный момент во время последней бури произошло более 500 перебоев, а могло быть и больше 5000».
Однако возможность устранения множества перебоев одновременно потребовало бы поддержания гораздо более высокого уровня готовности, что привело бы к увеличению постоянных затрат компании. Именно поэтому Elektrilevi сделала осознанный выбор. «Для того, чтобы обеспечивать готовность к быстрому устранению столь многих неисправностей, нам пришлось бы иметь в резерве значительно больше бригад. Однако это привело бы к росту постоянных расходов и увеличению платы за сеть. Кроме того, устранение каждого перебоя означает дополнительные расходы, что, в свою очередь, приводит к увеличению операционных затрат. Поэтому, даже теперь, оглядываясь назад, мы уверены, что начать с низковольтной сети было правильным решением», – сказал Хярм.
В течение многих лет компанию Elektriveli критиковали за ненадлежащее обслуживание коридоров вдоль трасс линий электропередачи распределительной сети. Поскольку Elektriveli принадлежит более 61 000 километров линий электропередачи, поддерживать их надлежащем состоянии сравнительно трудно. В этом году наконец-то были предприняты шаги в этом направлении. «Мы начали расширять коридоры линий электропередачи. Это займет два-три года и будет стоить почти десять миллионов евро», – сказал Хярм.
В этом году проведены работы на сумму около трех миллионов евро. Цель состоит в том, чтобы сделать коридоры как можно шире. В десятикиловольтной сети это десять метров в обе стороны от оси линии, а в случае с 35– и 110-киловольтной сетью – уже 25+25 метров», – сказал Хярм.
Плата за сетевое обслуживание инвестируется в сеть
Говоря об инвестициях Elektrilevi, правильнее было бы говорить о деньгах, вложенных в развитие сети, устойчивой к атмосферным воздействиям, которое финансирует сама Elektrilevi. Однако размер собственных средств напрямую зависит от того, как плата за обслуживание сети рассчитывается в Департаменте конкуренции.
Если методика не будет изменена, вполне вероятно, что, если Elektrilevi не направит ходатайство о снижении цены, департамент направит им соответствующее напоминание. При текущих ценах сохранение средней платы за обслуживание сети на уровне 4,11 цента не будет оправдано с точки зрения департамента.
Однако, как заявляют в Elektrilevi, за два года инвестиции и затраты на техническое обслуживание выросли почти вдвое, поэтому плата за сетевое обслуживание, соответствующая затратам, составит 4,61 евро. В Elektrilevi утверждают, что хотя стоимость потерь электроэнергии снизилась, рост других расходов выше. В декабре прошлого года сетевая компания подала ходатайство о новой цене, которое все еще рассматривается.
По мнению главы Elektrilevi Михкеля Хярма, вопрос тарифов следует рассматривать с новой точки зрения, поскольку из-за участившихся штормов целью может стать увеличение или хотя бы сохранение объема инвестиций. По действующей методике достичь этой цели практически невозможно.