Россиянин пытался ввезти из Литвы в багажнике Рorsche 57 килограммов боеприпасов

«Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Рorsche. Инцидент произошел в пункте пропуска Чернышевское», - говорится в сообщении.

Автомобиль 50-летнего мужчины направили на выборочный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После сканирования было принято решение провести таможенный досмотр.

После демонтажа решетки в багажнике инспекторы нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, 2 тысяч пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. «Общий вес партии составил 57 килограммов, рыночная стоимость - 1,8 миллиона рублей», - отметили в ФТС.

Мужчина пояснил, что приобрел товары для себя в магазине охотничьего снаряжения, однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу не позволили инспекторам отнести его к категории товаров для личного пользования.