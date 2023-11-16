Эстонские исследователи обнаружили удивительный способ, способный поддержать психическое здоровье

В ходе недавно завершившегося эксперимента по психическому здоровью музейной карты за три недели 11 человек посетили 44 музея по всей Эстонии. После каждого посещения им нужно было заполнить опросник настроения и оценить, повлияло ли то, что они испытали и увидели в музее, на их настроение - и каким образом.

Хотя во время посещения музеев участники испытывали различные эмоции, в том числе грусть, напряжение и тревогу, в подавляющем большинстве были отмечены положительные чувства, чаще всего приятное волнение и радость. «Несмотря на сравнительно малую выборку и небольшой временной промежуток, во время посещения музеев участники испытали все перечисленные в анкетах эмоции. Это показывает, что опыт, полученный в музеях, богат и по-разному сказывается на людях», - отметил Яан Тулвисте, психолог и один из авторов эксперимента музейной карты по психическому здоровью.

Люди также оценили влияние музеев для облегчение некоторых негативных эмоций. Например, треть посетителей отметила, что музей помог уменьшить отсутствие интереса, чувство напряжения и чрезмерное беспокойство. Чуть менее половины посетителей отметили, что музей помогает бороться с одиночеством, пусть даже в умеренной степени.