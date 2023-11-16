Союз: PPA задает заявителям на получение разрешения на оружие необоснованные вопросы

«В профессиональных группах и сообществах уже давно обсуждается вопрос о том, что PPA активно и во многих случаях, к сожалению, также явно незаконно препятствуют выдаче новых разрешений на оружие, а также ограничивает продление существующих разрешений», - говорится в письме, которое подписали члены правления Союза владельцев оружия Хиллар Пылдмаа, Даймар Лийв, Марие Фишер и Воотеле Войт.

Они отметили, что на протяжении последнего года после подачи заявления на получение разрешения на оружие первым делом необходимо подробно обосновать свое желание приобрести новое оружие. Само по себе требование обоснования понятно, но проблемы возникают из-за того, что чиновники PPA не принимают обоснованные и разумные причины, и поэтому отказываются выдавать разрешения на приобретение оружия, отмечают авторы письма.