Эксперты: как повышение налога с оборота повлияет на выплачивающих жилищный кредит

С одной стороны, налог с оборота увеличивает цену приобретаемой недвижимости, а с другой - увеличиваются и другие постоянные траты, например, расходы на воду, отопление или стоимость потребительской корзины, что также учитывается при расчете кредитоспособности.

При расчете верхнего предела жилищного кредита учитывается, что ежемесячные финансовые обязательства заемщика не могут превышать половины его чистого дохода. Тогда вполне вероятно, что человек справится с выплатами по кредиту и ему хватит средств на другие необходимые расходы.

«Если раньше банки рассчитывали потенциальный кредитный риск покупателя жилья по процентной ставке в 6%, то теперь расчет ведется по предлагаемой процентной ставке, к которой добавляются еще 2%, то есть ежемесячный платеж по жилищному кредиту рассчитывается в банках по ставке уже почти в 8%», - пояснила Осипова.

«Налог с оборота повысится на все товары повседневного спроса. Если зарплаты не вырастут, а Euribor останется на нынешнем уровне, то повышение налога с оборота напрямую повлияет на способность людей брать кредиты. Чем выше цена недвижимости, тем менее доступной она становится для многих людей», - сказала Осипова.