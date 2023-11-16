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Правительство решило увязать семь законопроектов с вопросом доверия

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Правительство решило предложить Рийгикогу увязать семь инициированных правительством и переданных в Рийгикогу законопроектов с вопросом доверия до второго чтения.

Правительство предложит парламенту обсудить увязанные с вопросом доверия законопроекты на заседаниях 21 и 22 ноября. Правительство просит включить в повестку дня заседания 21 ноября проект изменения Закона о социальном попечении и других законов, проект изменения Закона о лекарственных средствах и Закона об организации услуг здравоохранения, а также проект дополнения к Закону о медицинском страховании.

Правительство просит включить в повестку дня 22 ноября проект изменения Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении, проект изменения Закона о лекарственных средствах, Закона о медицинском страховании и Закона об организации услуг здравоохранения, проект изменения Закона о земельных недрах, а также изменение Закона о дорожном движении и Закона об автомобильных перевозках.

Когда правительство увязывает принятие инициированного им законопроекта с вопросом доверия до второго чтения, оно перенимает работу у ведущей комиссии, а спикер Рийгикогу передает правительству все предложения об изменении законопроекта. Вслед за этим правительство составляет новый текст законопроекта, перечень предложений об изменениях и пояснительную записку.

Во время обсуждения законопроекта предложения об изменениях не выносят на голосование и по законопроекту проводится финальное голосование. Если Рийгикогу не примет увязанный с вопросом доверия законопроект, это обусловит отставку правительства.

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