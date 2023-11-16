Официально. «Калев/Крамо» остался без лидера

Возникшие на прошлой неделе слухи получили подтверждение: Александр Ковляр покинул баскетбольную команду «Калев/Крамо».
«Вчера Саша провел свою последнюю игру в майке «Калев/Крамо» и теперь он собирается в Испанию. Благодарим его всем клубом и желаем только большого успеха в ACB», - написал клуб в своей соцсети.
Агент Ковляра Райвис Ушацкис сообщил Postimees в начале недели, что его подопечным интересуются два испанских клуба. Официального подтверждения пока нет, но есть большая вероятность, что член сборной Украины присоединится к «Обрадойро».
Ковляр в этом сезоне в восьми матчах эстонско-латвийского чемпионата набирал в среднем 14,38 очка и 6,25 передачи за 23 минуты. На Кубке Европы он набирал в среднем 31,2 минуты, 16,3 очка и 6,7 передачи в трех матчах.