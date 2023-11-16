Тайна: в Эстонии есть одна крупная компания, ставка налога которой составляет всего 1,3 процента

С нового года к крупным компаниям должен применяться глобальный подоходный налог в размере 15 процентов. Налогообложению будут подлежать компании, годовой доход от продаж материнской компании которых за последние четыре года составил не менее 750 миллионов евро. А если у компаний есть дочерние предприятия в других странах, то их доходы тоже будут учитываться, если выручка от продаж составляет не менее десяти миллионов евро, а прибыль – не менее одного миллиона евро в год.