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Тайна: в Эстонии есть одна крупная компания, ставка налога которой составляет всего 1,3 процента

Лийна Лакс
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Министр финансов США Джанет Йеллен совсем недавно подтвердила, что США не намерены начинать собирать всемирный подоходный налог, по крайней мере, на начальном этапе.
Министр финансов США Джанет Йеллен совсем недавно подтвердила, что США не намерены начинать собирать всемирный подоходный налог, по крайней мере, на начальном этапе. Фото: Alex Wong

План заставить крупные компании по всему миру платить подоходный налог может принести большую пользу и эстонской государственной казне, но более вероятно, что сбор налога не окупится, говорят чиновники и исследователи.

С нового года к крупным компаниям должен применяться глобальный подоходный налог в размере 15 процентов. Налогообложению будут подлежать компании, годовой доход от продаж материнской компании которых за последние четыре года составил не менее 750 миллионов евро. А если у компаний есть дочерние предприятия в других странах, то их доходы тоже будут учитываться, если выручка от продаж составляет не менее десяти миллионов евро, а прибыль – не менее одного миллиона евро в год.

В Эстонии, согласно прошлогодним годовым отчетам, налогом могут облагаться Eesti Energia (выручка от продаж 2,2 миллиарда евро), Bolt, MM Grupp, Eesti Gaas, Orlen Eesti, Kaubamaja Grupp и Tallink.

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