План заставить крупные компании по всему миру платить подоходный налог может принести большую пользу и эстонской государственной казне, но более вероятно, что сбор налога не окупится, говорят чиновники и исследователи.
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Тайна: в Эстонии есть одна крупная компания, ставка налога которой составляет всего 1,3 процента
С нового года к крупным компаниям должен применяться глобальный подоходный налог в размере 15 процентов. Налогообложению будут подлежать компании, годовой доход от продаж материнской компании которых за последние четыре года составил не менее 750 миллионов евро. А если у компаний есть дочерние предприятия в других странах, то их доходы тоже будут учитываться, если выручка от продаж составляет не менее десяти миллионов евро, а прибыль – не менее одного миллиона евро в год.