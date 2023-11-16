Семь лет тюрьмы за листовки против войны. В России осудили художницу Сашу Скочиленко

33-летнюю российскую художницу Сашу Скочиленко суд РФ приговорил сегодня к семи годам колонии по делу о «фейках» об армии из-за антивоенных ценников.
До приговора Скочиленко провела в СИЗО более полутора лет, у нее диагностирован ряд заболеваний, адвокаты говорили, что они несут риск для жизни художницы из-за невозможности получить квалифицированную помощь.
«Я не поддерживаю войну в Украине!» - написала Саша Скочиленко в своем Instagram 24 февраля 2022 года. В этот же день она вышла на митинг в центре Санкт-Петербурга, а уже через полтора месяца стала одной из первых обвиняемых по новой тогда уголовной статье о военных «фейках» - девушка заменила ценники в супермаркете «Перекресток» на антивоенные стикеры.
Сегодня Скочиленко также выступила с последним словом в суде.
«Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется: вот я зайду в зал на новое судебное заседание - и с неба внезапно посыплются конфетти, и все встанут и закричат: "Разыграли! Разыграли!" Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: "Неужели за это теперь у нас сажают?" Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние, - сказала Саша Скочиленко в своем последнем слове в суде. - Все видят и знают, что вы судите не террористку. Вы судите не экстремистку. Вы судите даже не политическую активистку. Вы судите пацифистку».
В своем последнем слове Саша Скочиленко также призналась, что следователь не смог вести ее дело, уволился из Следственного Комитета и ушел работать в магазин «Военторг».
«Решение судьи было ожидаемым. Но надежда на справедливое решение все же оставалась. И останется вера в то, что Саша выйдет на свободу намного раньше, чем установила судья Демяшева Оксана Васильевна», - прокомментировал приговор председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Николай Рыбаков.
«Вообще-то судья Оксана Демяшева должна помнить, что заведомо неправосудный приговор, связанный с лишением свободы наказывается по ч.2 ст.305 УК РФ - от 3 до 10 лет», - отметил журналист, экс-редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Рыбаков рассказал, что сегодня поддержать Сашу пришло много людей — друзья, родные, обычные петербуржцы, политики, дипломаты. Среди них — известный режиссер Александр Сокуров.
«Мужское государство дало семь лет тюрьмы за сатирическую акцию с ценниками в магазине, - написал на своей странице в FB специалист по античности, лингвист Гасан Гусейнов. - Если бы могли, прямо в суде бы и разделались, как в Буче или как Хамас на фестивале. Но пока не могут».