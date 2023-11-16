Семь лет тюрьмы за листовки против войны. В России осудили художницу Сашу Скочиленко

«Я не поддерживаю войну в Украине!» - написала Саша Скочиленко в своем Instagram 24 февраля 2022 года. В этот же день она вышла на митинг в центре Санкт-Петербурга, а уже через полтора месяца стала одной из первых обвиняемых по новой тогда уголовной статье о военных «фейках» - девушка заменила ценники в супермаркете «Перекресток» на антивоенные стикеры.

«Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется: вот я зайду в зал на новое судебное заседание - и с неба внезапно посыплются конфетти, и все встанут и закричат: "Разыграли! Разыграли!" Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: "Неужели за это теперь у нас сажают?" Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние, - сказала Саша Скочиленко в своем последнем слове в суде. - Все видят и знают, что вы судите не террористку. Вы судите не экстремистку. Вы судите даже не политическую активистку. Вы судите пацифистку».