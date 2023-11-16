Полиция просила помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели и 17-летнего Стеве, которые не вернулись в Образовательную коллегию Маарьямаа.
Полиция нашла молодых людей, не вернувшихся в учебное заведение
Родственники сообщили полиции, что оба ребенка отсутствовали в школе, так как были дома, и должны были вернуться в учебное заведение к 12 ноября. Однако молодые люди туда не пошли, и дома их тоже нет.
27 ноября полиция сообщила, что местонахождение подростков установлено и они будут возвращены в образовательное учреждение.