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Полиция нашла молодых людей, не вернувшихся в учебное заведение

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели и 17-летнего Стеве, которые не вернулись в Образовательную коллегию Маарьямаа.

Родственники сообщили полиции, что оба ребенка отсутствовали в школе, так как были дома, и должны были вернуться в учебное заведение к 12 ноября. Однако молодые люди туда не пошли, и дома их тоже нет.

27 ноября полиция сообщила, что местонахождение подростков установлено и они будут возвращены в образовательное учреждение.

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