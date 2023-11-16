ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поисках молодых людей, не вернувшихся в учебное заведение

Родственники сообщили полиции, что оба ребенка отсутствовали в школе, так как были дома, и должны были вернуться в учебное заведение к 12 ноября. Однако молодые люди туда не пошли, и дома их тоже нет.

Оба подростка ранее уже уклонялись от школьных обязанностей и их видели вместе в Тарту. Теперь у полиции есть основания полагать, что молодые люди передвигаются вместе, но нет точной информации, где они находятся и с кем проводят время.