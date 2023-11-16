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ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поисках молодых людей, не вернувшихся в учебное заведение

rus.postimees.ee
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13-летняя Генели и 17-летний Стеве.
13-летняя Генели и 17-летний Стеве. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели и 17-летнего Стеве, которые не вернулись в Образовательную коллегию Маарьямаа. Дома их также нет.

Родственники сообщили полиции, что оба ребенка отсутствовали в школе, так как были дома, и должны были вернуться в учебное заведение к 12 ноября. Однако молодые люди туда не пошли, и дома их тоже нет.

Оба подростка ранее уже уклонялись от школьных обязанностей и их видели вместе в Тарту. Теперь у полиции есть основания полагать, что молодые люди передвигаются вместе, но нет точной информации, где они находятся и с кем проводят время.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о Стеве и Генели или знает о их местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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