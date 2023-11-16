Эстония допускает «частичное или полное» закрытие пунктов пропуска с Россией

Министерство внутренних дел Эстонии ответило Rus.Postimees на вопрос о возможности принятия решений, аналогичных тем, которые сегодня приняло правительство Финляндии на внеочередном заседании. 16 ноября стало известно, что Финляндия с 18 ноября закроет сразу четыре своих пункта пропуска на границе с Россией.

«Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах», - ответил в четверг вечером руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар на вопрос Rus.Postimees о согласованности с Таллинном решений Хельсинки.

Мы так же спросили о вероятности закрытия погранпереходов на эстонско-российской границе.

«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», - ответил Коммусаар.

Власти Финляндии объяснили закрытие четырех основных пунктов пропуска на границе с Россией, тем, что российские власти помогают нелегальным мигрантам из третьих стран, добираться до границ с целью получения статуса беженцев на территории ЕС.



В минувшую среду президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё утверждали, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах. «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», - цитировало агенство DPA заявление Ниинистё в Бонне на пресс-конференции со своим германским коллегой.