Бывший руководитель «соотечественников» предлагает селить «депортируемых из Эстонии» в спецпоселках в Арктике

На Балтийском форуме в Петербурге выступил хорошо известный в Эстонии борец за «Русский мир» - главный редактор портала «Балтия» Александр Корнилов, который предложил проект решения проблем с выселяемыми из стран Балтии русскими.

По словам Корнилова, сейчас соотечественники сами находят варианты покупки земли для строительства и бизнеса, однако это имеет определенные риски, а госпрограмма «Дальневосточный гектар» и «Полярный гектар» (она же «Арктический гектар») имеет обязательства по региональному вселению. Дальше Корнилов говорит, что «все это пока не систематизировано, поэтому бессистемно и хаотично, что отпугивает потенциальных переселенцев», но из его выступления непонтно, хаотично селятся сами переселенцы, или хаотичны и бессистемны федеральные программы.

Что такое «Полярный гектар»?

С 1 февраля 2022 г. в России вступил в силу закон, согласно которому бесплатно получить участок земли в Арктике площадью до одного гектара могут жители всех регионов страны, включая переселенцев-соотечественников, живущих за границей. Причем в отличие от федеральной программы для «Дальневосточного гектара», землю можно получить и в городах.

По данным правительства, наиболее востребованными оказались земли в Мурманской области: на их долю приходится 3,8 тысячи заявлений, но и в других арктических регионах «спрос на бесплатные гектары стремительно растет».