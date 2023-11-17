В ходе выступления на Балтийском форуме главный редактор портала «Балтия» Александр Корнилов высказался о том, что из Эстонии и Латвии скоро будут массово депортировать русских, «с которыми придется что-то делать». Он предложил селить «депортируемых из Эстонии и Латвии соотечественников» за пределами городов в Арктике и в спецпоселках с социальным жильем.
Бывший руководитель «соотечественников» предлагает селить «депортируемых из Эстонии» в спецпоселках в Арктике
На Балтийском форуме в Петербурге выступил хорошо известный в Эстонии борец за «Русский мир» - главный редактор портала «Балтия» Александр Корнилов, который предложил проект решения проблем с выселяемыми из стран Балтии русскими.
По словам Корнилова, сейчас соотечественники сами находят варианты покупки земли для строительства и бизнеса, однако это имеет определенные риски, а госпрограмма «Дальневосточный гектар» и «Полярный гектар» (она же «Арктический гектар») имеет обязательства по региональному вселению. Дальше Корнилов говорит, что «все это пока не систематизировано, поэтому бессистемно и хаотично, что отпугивает потенциальных переселенцев», но из его выступления непонтно, хаотично селятся сами переселенцы, или хаотичны и бессистемны федеральные программы.
Что такое «Полярный гектар»?
С 1 февраля 2022 г. в России вступил в силу закон, согласно которому бесплатно получить участок земли в Арктике площадью до одного гектара могут жители всех регионов страны, включая переселенцев-соотечественников, живущих за границей. Причем в отличие от федеральной программы для «Дальневосточного гектара», землю можно получить и в городах.
По данным правительства, наиболее востребованными оказались земли в Мурманской области: на их долю приходится 3,8 тысячи заявлений, но и в других арктических регионах «спрос на бесплатные гектары стремительно растет».
Тут же Корнилов обратил внимание слушателей на то, что с «депортируемыми людьми из Эстонии и Латвии надо что-то делать». «С ними что-то придется думать уже в ближайшем будущем приграничным территориям, а потому куда-то и дальше, наверное», - резюмировал проблему выступающий. - Проект у меня такой: создание спецпоселков для желающих переселиться в различные регионы страны вне крупных городов в рамках частно-государственного партнерства. При чем от властей не потребуется финансирование и изменение законодательства».
По задумке Корнилова «переселяющиеся за свой счет или на кредиты от инвестиционных фондов строят жилье, производство, в том числе объекты общего пользования и временное социальное жилье для малоимущих депортируемых».При этом государство должно будет гарантировать безопасность покупки земли и следить за соблюдением всех законодательных норм.
Напомним, что Александр Корнилов - издатель интернет-портала baltija.eu, член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии. Неоднократно становился персонажем ежегодника КаПо, а также был фигурантом уголовного дела, но не по политическим причинам.
В 2018 году MTÜ Altmedia, которой руководит Корнилов, была признана виновной в подделке документов. Деньги организации были выведены без уплаты налогов под видом фиктивных операций. Уголовное дело было закрыто в порядке опортунитета, т.е. по соглашению сторон. Александр Корнилов признал вину и отделался штрафом в размере 6000 евро.
В декабре 2022 г. Александра Корнилова лишили вида на жительство в Эстонии и запретили въезд в шенгенскую визовую зону на пять лет. Поскольку на момент аннулирования вида на жительство Корнилов был в России, там он и остался.
XI Балтийский форум соотечественников прошел в Петербурге 9–10 ноября 2023 г.
В рамках форума обсуждали тему «Соотечественники в Прибалтике в современных условиях. Новые характеристики старой проблемы». Старая проблема, как ее назвали организаторы, в свою очередь подразумевала вопросы «борьбы за информационную свободу» и разработку стратегии действий и «создание новых альянсов», что бы это ни значило.