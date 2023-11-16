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Пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека

Уве Гнадентайх
, журналист
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В четверг, 16 ноября, под Нарвой в Ида-Вирумаа в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя пострадали два человека.

В 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Солдина легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Всего в машине находилось три человека, двое из них получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Было установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Точные обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.

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