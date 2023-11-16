Пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека

В 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Солдина легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Всего в машине находилось три человека, двое из них получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.