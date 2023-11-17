Евросоюз подготовил законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет проходить дополнительную проверку. Насколько такой закон необходим?
Студия Postimees: ЕС хочет ограничить пожилых водителей – что ответит Эстония?
13:10 дискуссия: Евграфов vs Липатов
В дискуссии примут участие член парламентской комиссии по делам ЕС Алексей Евграфов (Центристская партия) и руководитель юридического бюро Progressor, юрист Данил Липатов. Следите за беседой в прямом эфире в 13:10!
- На основании каких критериев будет оцениваться пригодность пожилых водителей к управлению автомобилем?
- Можно ли в подобном законе усмотреть дискриминацию по возрасту?
- По данным Департамента полиции, число аварий с участием пожилых водителей с годами не становится больше:
- Примут ли во внимание данный аргумент политики?
- Какие цели преследует закон? Стоит ли Эстонии за него голосовать?