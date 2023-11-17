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Студия Postimees: ЕС хочет ограничить пожилых водителей – что ответит Эстония?

13:10 дискуссия: Евграфов vs Липатов
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Евросоюз подготовил законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет проходить дополнительную проверку. Насколько такой закон необходим?

В дискуссии примут участие член парламентской комиссии по делам ЕС Алексей Евграфов (Центристская партия) и руководитель юридического бюро Progressor, юрист Данил Липатов. Следите за беседой в прямом эфире в 13:10!

  • На основании каких критериев будет оцениваться пригодность пожилых водителей к управлению автомобилем?
  • Можно ли в подобном законе усмотреть дискриминацию по возрасту?
  • По данным Департамента полиции, число аварий с участием пожилых водителей с годами не становится больше:
70+ vanuses inimkannatanuga liiklusõnnetuse põhjustajad liikleja rollide lõikes
70+ vanuses inimkannatanuga liiklusõnnetuse põhjustajad liikleja rollide lõikes Фото: PPA
  • Примут ли во внимание данный аргумент политики?
  • Какие цели преследует закон? Стоит ли Эстонии за него голосовать?
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