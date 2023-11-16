Средняя пенсия выросла за год

В III квартале текущего года средний размер пенсии в Эстонии увеличился на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 702,2 евро.

Однако по сравнению со II кварталом текущего года, согласно данным Департамента статистики, средняя пенсия снизилась на 0,3%.