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Средняя пенсия выросла за год

BNS
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, средний размер пенсии в Эстонии за год значительно вырос, однако по сравнению с последним кварталом произошло небольшое снижение.

В III квартале текущего года средний размер пенсии в Эстонии увеличился на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 702,2 евро.

Однако по сравнению со II кварталом текущего года, согласно данным Департамента статистики, средняя пенсия снизилась на 0,3%.

В III квартале средняя пенсия по старости составила 711,1 евро, увеличившись на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. В квартальном исчислении средний размер пенсии по старости практически не изменился.

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