Средняя пенсия выросла за год

По данным Департамента статистики, средний размер пенсии в Эстонии за год значительно вырос, однако по сравнению с последним кварталом произошло небольшое снижение.
В III квартале текущего года средний размер пенсии в Эстонии увеличился на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 702,2 евро.
Однако по сравнению со II кварталом текущего года, согласно данным Департамента статистики, средняя пенсия снизилась на 0,3%.
В III квартале средняя пенсия по старости составила 711,1 евро, увеличившись на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. В квартальном исчислении средний размер пенсии по старости практически не изменился.