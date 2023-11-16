Бывший российский командир, критиковавший условия службы в армии, найден мертвым

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковБывший российский командир, критиковавший условия службы в армии, найден мертвымrus.postimees.ee16 ноября 2023, 18:39FacebookCommentsБывший командующий ВВС России Владимир Свиридов. Фото: twitterБывший командующий ВВС России Владимир Свиридов был найден мертвым вместе с женой в своем доме в Ставропольском крае.Тело бывшего командующего 6-й армией ВВС России лейтенанта Свиридова было обнаружено вчера в его доме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным полиции, в кровати рядом со Свиридовым было обнаружено тело женщины, которая, по некоторым данным, является его женой.FacebookCommentsКлючевые слова РоссияВВСлетчикиавиациякомандующийлетчиккомандирмертвый Pекомендуем