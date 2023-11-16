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Бывший российский командир, критиковавший условия службы в армии, найден мертвым

rus.postimees.ee
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Бывший командующий ВВС России Владимир Свиридов.
Бывший командующий ВВС России Владимир Свиридов. Фото: twitter

Бывший командующий ВВС России Владимир Свиридов был найден мертвым вместе с женой в своем доме в Ставропольском крае.

Тело бывшего командующего 6-й армией ВВС России лейтенанта Свиридова было обнаружено вчера в его доме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, в кровати рядом со Свиридовым было обнаружено тело женщины, которая, по некоторым данным, является его женой.

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