«Новости в 7» за 16 ноября: на учителей в бюджете денег нет, чем грозит перевоз валюты в Россию, как журналист стала подмастерьем ювелира, чем живет театральная студия «ART Cherдак»

Сегодня в выпуске:

- Доведет ли спор вокруг зарплат учителей до раскола правительства? С кем Кая Каллас встречалась в Вашингтоне, о чем смогли договориться и правда ли она собирается стать генсеком НАТО? Какие еще вопросы обсуждались на заседании правительства

- Это важно: в Таллинне открылся после ремонта один из центральных перекрестков; уникальная строительная операция на железнодорожном переезде в Тонди; десятки погибших после пожара в Китае; от аномальной жары в Бразилии пострадали сотни миллионов человек

- Жителей Эстонии используют в криминальных схемах обхода санкций. Какое наказание грозит за нелегальный ввоз в Россию наличных денег - репортаж из Вируского уездного суда

- Как любимая сказка «Серебряное копытце» помогла превратить детскую мечту в дело всей жизни. Надфиль, тигель, голтовка, паяльник и кислота: наш корреспондент на время стала подмастерьем известного ювелира Катерины Пишон и увидела, как создаются уникальные украшения

- Театральной сцене все возрасты покорны! Когда не поздно мечтать стать актером, почему курсы сценического мастерства становятся все популярнее, расскажет гость «Новостей в семь», руководитель студии «ART Cherдак», актер и режиссер Иван Алексеев.