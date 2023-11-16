Евробарометр: нехватка квалифицированных кадров – бич малых предприятий в ЕС

Исследование показало, что нехватка квалифицированных кадров является основной проблемой для малых и средних предприятий Европы: это признают 53% микропредприятий, 65% малых предприятий и 68% средних предприятий. За последние два года 61% микропредприятий и 80% средних предприятий испытывали трудности с поиском и наймом персонала с необходимой квалификацией.

В Эстонии этот показатель несколько лучше для микропредприятий - 33% их руководителей жалуются на трудности с поиском персонала, но несколько выше для средних предприятий - 83%. Наибольшие трудности предприятия испытывают в поиске сотрудников с профессиональной квалификацией - 38% в ЕС и 43% в Эстонии.

Чаще всего МСП испытывают нехватку технически квалифицированных работников, таких как лаборанты или механики. 42% МСП в ЕС и 29% в Эстонии сообщили о нехватке квалифицированных работников.

Нехватка квалифицированных кадров сказывается на МСП по-разному: увеличивает нагрузку на имеющийся персонал, снижает объемы продаж и возможности сбыта, сдерживает прибыльность и рост. Лишь каждый седьмой МСП в ЕС и 9% в Эстонии сообщили, что для облегчения ситуации привлекают работников из других стран-членов ЕС.

Хотя этот показатель несколько выше для более крупных МСП, языковой барьер, а также административные трудности в основном оказались самыми серьезными препятствиями для найма квалифицированного персонала по всему ЕС.

Большинство МСП выразили относительную удовлетворенность политической поддержкой, которую они получают для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров, отметив при этом, что возможности для улучшения ситуации еще есть. Что касается политики, которая в наибольшей степени отвечает их потребностям, то микропредприятия в качестве основной политики называют налоговые льготы - 39% как в среднем по ЕС, так и в Эстонии.