«Послание Конституции об обязанности гражданина Эстонии защищать страну в равной степени можно понимать как право каждого гражданина. Целенаправленное вовлечение людей и идей в государственную оборону значительно увеличивает военную мощь и сдерживающую силу маленького государства», - сказал президент Алар Карис на праздновании 105-й годовщины Сил обороны Эстонии в концертном зале Estonia, выразив надежду, что каждая частичка стремления эстонцев защищать свою страну найдет свое место в нашей системе государственной обороны.
Глава государства по случаю годовщины Сил обороны: вовлечение людей и идей умножает наши военные силы и силы сдерживания
«У Эстонии сегодня лучшие системы вооружения, самые активные резервисты и самые крепкие союзнические связи, чем когда-либо. Все это не случилось само по себе, это плоды работы Сил обороны», - сказал президент Карис. Говоря о будущем, президент признал, что Эстония - это общество благосостояния, и как во всех армиях обществ благосостояния, нам больше не нужны только приказы и запреты, чтобы руководить и мотивировать людей.
«Поэтому я хочу, чтобы Силы обороны будущего были обучающейся и современной организацией, - заявил Карис. - Конечно, Силы обороны никогда не смогут стать стартапом или IT-компанией, но я верю, что современный опыт в области управления и организационной теории можно успешно применить для совершенствования культуры Сил обороны».
Президент Карис напомнил в своем выступлении, что в первый год деятельности Сил обороны началась Эстонская освободительная война. «К счастью, сегодня нам не приходится вступать в бой под Нарвой, как это было тогда в ноябре, но мы также должны усиливать нашу защиту на востоке. Ведь сейчас тоже идет освободительная война прямо здесь, в Европе, рядом с нами», - заявил он.
Глава государства пожелал военнослужащим гордиться своей службой и формой. По его словам, форма Сил обороны Эстонии - это не просто предмет одежды, а символ свободной Эстонии. «Она символизирует то, что все военнослужащие, как нынешние, так и бывшие, совместно достигли и принесли в жертву при создании и укреплении Эстонского государства, - отметил президент Карис. - До тех пор, пока мы носим эту форму, Эстония будет оставаться свободной. Так что я надеюсь, что завтра член Сил обороны снова наденет эту форму с гордостью, и что и завтра простые граждане будут восхищаться этой формой, а враги - бояться ее».