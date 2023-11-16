Глава государства по случаю годовщины Сил обороны: вовлечение людей и идей умножает наши военные силы и силы сдерживания

«У Эстонии сегодня лучшие системы вооружения, самые активные резервисты и самые крепкие союзнические связи, чем когда-либо. Все это не случилось само по себе, это плоды работы Сил обороны», - сказал президент Карис. Говоря о будущем, президент признал, что Эстония - это общество благосостояния, и как во всех армиях обществ благосостояния, нам больше не нужны только приказы и запреты, чтобы руководить и мотивировать людей.

«Поэтому я хочу, чтобы Силы обороны будущего были обучающейся и современной организацией, - заявил Карис. - Конечно, Силы обороны никогда не смогут стать стартапом или IT-компанией, но я верю, что современный опыт в области управления и организационной теории можно успешно применить для совершенствования культуры Сил обороны».

Президент Карис напомнил в своем выступлении, что в первый год деятельности Сил обороны началась Эстонская освободительная война. «К счастью, сегодня нам не приходится вступать в бой под Нарвой, как это было тогда в ноябре, но мы также должны усиливать нашу защиту на востоке. Ведь сейчас тоже идет освободительная война прямо здесь, в Европе, рядом с нами», - заявил он.