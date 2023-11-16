УЗНАЙТЕ ⟩ Какой самый распространенный пароль в Эстонии?

Пятое ежегодное исследование NordPass показало, что самым распространенным паролем среди жителей Эстонии в 2023 году был «admin». Помимо 200 наиболее распространенных паролей в мире и сравнения 35 стран, в этом году в ходе исследования изучалось, какие пароли люди используют для различных сервисов и отличаются ли они друг от друга.
Ниже приведены 20 наиболее популярных паролей в Эстонии, среди которых есть как старые популярные, так и несколько новых.
- admin
- kapsas
- speedman
- 123456
- 12345678910
- Nokia5110
- pammakas
- pesumasin
- timbulimbu
- adamson
- Kelluke12
- Tenneberg1
- Gabriel5klass
- Kodu2210
- vahetariided11
- Pornhub123
- pesumasin1234
- Martin4ik
- Tagavara12
- Kallis112
Хотя пароли сильно различаются в разных странах, включая Эстонию, можно выделить несколько четких глобальных тенденций.
По результатам исследования можно сделать вывод, что люди используют самые слабые пароли для своих учетных записей потоковых сервисов. В то время как для финансовых учетных записей используются самые сильные пароли.
Вместо того чтобы совершенствовать навыки создания паролей, пользователи интернета пошли другим путем, придерживаясь использования предварительно настроенных паролей. Например, в Эстонии самым популярным паролем является «admin», что, вероятно, является стандартным предустановленным паролем, который люди не удосуживаются менять.
По всей видимости, люди часто указывают в паролях марку мобильного телефона. Например, «Nokia5110» был одним из самых популярных паролей в Эстонии, как и «Huawei2017» в Австрии и «motorola» в Венгрии.
«PornHub123» оказался среди самых популярных паролей в Эстонии. Хотя люди могут считать, что использование в качестве пароля материалов для взрослых обеспечивает определенный уровень конфиденциальности или шифрования, такой подход, по мнению экспертов, является ошибочным.
Почти треть (31%) самых популярных в мире* паролей состоит исключительно из числовых последовательностей, например, победитель этого года в мире - «123456», который также входит в пятерку самых популярных в Эстонии.
До 70% паролей из глобального списка этого года могут быть взломаны менее чем за секунду.
Учетные записи потоковых сервисов защищены самыми слабыми паролями
Исследование также показало, какие пароли люди используют на разных платформах и отличаются ли они по степени защиты.
Самые слабые пароли используются для защиты учетных записей потоковых сервисов. По словам технического директора компании NordPass Томаса Смалакиса, это может быть связано с тем, что люди совместно управляют общими учетными записями и используют легко запоминающиеся пароли для удобства.
Неудивительно, что люди уделяют больше внимания учетным записям, которые они непосредственно ассоциируют с деньгами. Как следствие, они используют самые надежные пароли для своих финансовых сервисов.