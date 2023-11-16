УЗНАЙТЕ ⟩ Какой самый распространенный пароль в Эстонии?

Ниже приведены 20 наиболее популярных паролей в Эстонии, среди которых есть как старые популярные, так и несколько новых.

admin kapsas speedman 123456 12345678910 Nokia5110 pammakas pesumasin timbulimbu adamson Kelluke12 Tenneberg1 Gabriel5klass Kodu2210 vahetariided11 Pornhub123 pesumasin1234 Martin4ik Tagavara12 Kallis112

Хотя пароли сильно различаются в разных странах, включая Эстонию, можно выделить несколько четких глобальных тенденций.

По результатам исследования можно сделать вывод, что люди используют самые слабые пароли для своих учетных записей потоковых сервисов. В то время как для финансовых учетных записей используются самые сильные пароли.

Вместо того чтобы совершенствовать навыки создания паролей, пользователи интернета пошли другим путем, придерживаясь использования предварительно настроенных паролей. Например, в Эстонии самым популярным паролем является «admin», что, вероятно, является стандартным предустановленным паролем, который люди не удосуживаются менять.

По всей видимости, люди часто указывают в паролях марку мобильного телефона. Например, «Nokia5110» был одним из самых популярных паролей в Эстонии, как и «Huawei2017» в Австрии и «motorola» в Венгрии.

«PornHub123» оказался среди самых популярных паролей в Эстонии. Хотя люди могут считать, что использование в качестве пароля материалов для взрослых обеспечивает определенный уровень конфиденциальности или шифрования, такой подход, по мнению экспертов, является ошибочным.